Sommergibile Titan, la moglie del Ceo è la discendente di due passeggeri morti sul Titanic

Qualcuno la definirebbe una fatalità, o una drammatica coincidenza: più si scava nell'inquientante vicenda del Titan, sommergibile disperso da domenica nelle acque dell'Oceano Atlantico, più si trovano collegamenti con la tragedia del Titanic, la nave da crociera naufragata il 15 aprile del 1912, che i turisti a bordo del sottomarino stavano andando a visitare.

Chi è la moglie del pilota

Wendy Rush, la moglie dell'ad e pilota del sommergibile Stockton Rush, ha infatti un triste legame con il Titanic. La donna discende da Isidor e Ida Straus, una coppia benestante che nel 1912 salì a bordo della nave definita da molti come "inaffondabile" e perì dopo la collisione con l'iceberg. Wendy Rush, secondo quanto dichiarato dalla Bbc, è la loro pronipote, e ora, bloccato all'interno del sottomarino, c'è suo marito, Stockton Rush, ceo della compagnia di spedizioni OceanGate. Un collegamento che farebbe rabbrividire anche i meno fatalisti.

Isidor e Ida Straus fanno parte del tragico elenco delle 1518 vittime perite nel naufragio del Titanic. A distanza di 111 anni, questo incubo si abbatte ancora sulla stessa famiglia. Un altro caro inghiottito dalle acque dell'Oceano Atlantico, e nello stesso luogo. Qualcuno parla già di maledizione.

Come morirono gli Straus

Secondo quanto riferito dal New York Times, gli Straus morino insieme. Isidor Straus, un uomo tutto d'un pezzo, non volle salire a bordo di una delle scialuppe di salvataggio che gli era stata offerta. Una decisione motivata dal fatto che a bordo del Titanic che affondava vi erano ancora tante donne e bambini in attesa di fuggire.

Ida, sua moglie da oltre 40 anni, rifiutò di abbandonare il marito, e rimase con lui. Mentre la nave si inabissava nelle gelide acque dell'Atlantico, i due rimasero abbracciati ad affrontare la fine. Questa, almeno, è la versione arrivata sino a noi.

Pare inoltre che la vicenda di Isidor e Ida Straus sia stata riportata anche nel celebre film Titanic (1998). Isidor e Ida sarebbero la coppia che si vede, verso la fine della pellicola, abbracciata su un letto.

Nella realtà, sappiamo che il corpo di Isidor fu poi recuperato in mare, diverse settimane dopo la tragedia. Ida, invece, non venne mai ritrovata.

L'incubo che si ripete

È passato più di un secolo, e ora lo stesso dramma si è abbattuto sulla pronipote degli Straus. La finestra entro la quale era possibile salvare i cinque passeggeri a bordo del Titan si è chiusa, l'ossigeno all'interno del sommergibile è terminato o è molto vicino con l'esaurirsi.

Wendy Rush, moglie di Stockton Rush dal 1986, sta forse già dicendo addio al suo compagno di una vita. La donna è direttrice delle comunicazioni di OceanGate, ed ha partecipato anche ad alcune spedizioni verso il Titanic.