Titan, nonostante la tragedia è boom di sottomarini tra i super ricchi

Evidentemente, la tragedia del Titan dove cinque persone hanno perso la vita negli abissi all'interno di un minuscolo sottomarino per andare a vedere da vicino i resti del Titanic non ha insegnato granché quanto ai rischi di quel che può succedere negli abissi del mare. Quelli che il Telegraph chiama " giocattoli subacquei multimilionari " stanno spopolando tra i ricchi della Terra che invece dei jet privati adesso preferiscono investire su questi minuscoli sottomarini.

I nuovi capricci dei miliardari

Alla fine del mese di settembre, al Monaco Yacht Show verranno presentati un totale di 3 miliardi di sterline di nuovissimi superyacht affiancati dai nuovi che avanzano: i sottomarini privati. Queste "cialde metalliche", come le chiama ironicamente il corrispondente dalla Francia, furono commercializzate per la prima volta a Monaco alla fine degli anni Duemila ma il boom è molto recente. Nel 2022 la grande attrazione è stato un nuovo modello per sole due persone chiamato Nemo, come il personaggio di Jules Verne in "Ventimila leghe sotto i mari" . Il produttore olandese di sottomarini U-Boat Worx ha anche offerto ai propri ospiti la possibilità di provare un'immersione durante lo spettacolo così da invogliare all'acquisto per sole 590mila sterline Iva esclusa (poco meno di 700mila euro).

Mai come oggi le persone più ricche del mondo vogliono qualcosa che non sia soltanto un super yacht: da qui nasce l'esigenza dei sottomarini. Due tra le più grandi aziende di questo mercato – Triton Submarines e U-Boat Worx – ne costruiscono alcuni di grandi dimensioni per immersioni che non si spingono nelle acque più profonde e che possono anche essere utilizzati nei resort ma la loro vera fonte di guadagno sono i piccoli sottomarini privati. " I sottomarini hanno ancora la reputazione di essere utilizzati solo per scopi militari o di ricerca ", ha affermato al Telegraph Erik Hasselman, direttore commerciale di U-Boat Worx. " Le persone devono vedere che esiste la possibilità di possederne uno davvero" .

Quali sono i prezzi

I prezzi variano in base a quale profondità riesce a spingersi il mezzo e al numero di passeggeri. Per il Triton, uno dei più importanti e famosi, si parte da una base di 2,8 milioni di dollari (circa 2,6 milioni di euro) per un sottomarino compatto per due persone in grado di arrivare fino a 200 metri di profondità. Chi non si accontenta e vuole per forza toccare il fondo dell'abisso delle Marianne a 11mila metri sott'acqua ecco pronto uno scafo in titanio per due persone dalla modica cifra di 35 milioni di dollari (32,7 milioni di euro). Per la maggior parte dei proprietari di superyacht, possedere un sottomarino vorrà dire assumere un pilota in grado di guidarlo ma anche addestrare un membro del proprio equipaggio.

Se è vero che la tragedia del Titan, per un breve periodo, ha offuscato l'immagine dei sottomarini, poco tempo dopo è come se non fosse accaduto nulla. " Ci fu un enorme furore da parte dei media e furono lanciate molte teste parlanti non qualificate ", afferma Craig Barnett, direttore delle vendite e del marketing di Triton. " È stato frustrante - ha aggiunto - ma con Triton abbiamo scelto di fare un passo indietro rispetto alla pubblicità per alcune settimane ". Man mano che si sapeva di più sulla tragedia del Titan, se da un lato c'era grande frustrazione per gli esperti del settore, dall'altro lato la "chiave" vincente per la ripresa di questo mercato è stato il materiale con cui era stato costruito il sottomarino scomparso, di qualità non certificata oltre ai metodi considerati non professionali.