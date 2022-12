Iran, toglie il velo a scuola e l'arrestano: 14enne muore per emorragia

Aveva deciso di togliersi il velo a scuola come segno di protesta, e per tale ragione sarebbe stata uccisa alla giovanissima età di 14 anni. Arriva da Teheran, capitale dell'Iran interessata dalle manifestazioni, la notizia dell'ennesimo gravissimo caso di violenza sulle donne. La notizia è stata raccontata al New York Times dall’ong Center for Human Rights, che riporta la denuncia della madre della ragazza.

Masooumeh, questo il nome della ragazzina, aveva deciso di togliersi il velo in classe come segno di supporto nei confronti delle altre donne impegnate nella protesta che dilaga da mesi nel Paese. La polizia morale, tuttavia, l'avrebbe identificata tramite le telecamere di sorveglianza presenti nella scuola da lei frequentata per procedere con l'arresto. Portata via dalle milizie e presa in custodia, Masooumeh sarebbe poi stata trasportata in condizioni critiche in ospedale, dove i medici avrebbero riscontrato una grave emorragia provocata da lacerazioni vaginali.

La 14enne avrebbe dunque perso la vita a causa delle ferite provocate da una violenza sessuale. Questa la denuncia di Center for Human Rights, che al Nyt ha raccontato di aver raccolto la testimonianza della madre della ragazzina. La madre, spiegano i rappresentanti dell'ong, aveva intenzione di denunciare pubblicamente quanto accaduto alla figlia, ma nel frattempo sarebbe scomparsa.

Il New York Times ha quindi ricordato che quello di Masooumeh non sarebbe l'unico caso di violenza commesso nei confronti delle donne che decidono di togliere il velo per affermare i propri diritti. Viene ripresa la storia della 16enne Nika Shahkarami, arrestata dalla polizia morale dopo che aveva bruciato il proprio velo in pubblico e poi trovata morta con evidenti fratture a cranio, bacino, gambe e braccia.

Non solo. È di pochi giorni fa la notizia dell'arresto dell'attrice Taraneh Alidoosti, presa in custodia per aver pubblicato online alcune sue foto senza hijab. Un altro caso di violenza è stato invece riportato dalla Cnn, che racconta di una 20enne portata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Karaj con la testa rasata e un’emorragia rettale.