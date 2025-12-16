Il tornado fa cadere la "Statua della Libertà", choc in Brasile

Momenti di autentica paura a Guaíba, nel sud del Brasile, dove un violento tornado ha provocato ingenti danni; il forte vento è addirittura riuscito a far crollare la replica della Statua della Libertà eretta nel parcheggio di un punto vendita Havan. Il filmato ha fatto il giro dei social.

L'episodio, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre. Una forte tempesta con raffiche di vento superiori a 90 km/h si era abbattuta sulla zona. Il tornado è stato tanto violento da riuscire ad avere ragione di una statua alta circa 24 metri collocata nel parcheggio del megastore della catena brasiliana Havan. In uno dei video diffuso in rete si vede la statua - una replica della più famosa Statua della Libertà - ondeggiare a causa del vento e infine spezzarsi, crollando al suolo.

Per fortuna in quel momento, considerate anche le condizioni meteo, il parcheggio era quasi deserto. Non ci sono stati feriti.

Le repliche della Statua della Libertà sono diffuse in tutti i punti vendita Havan. I funzionari dell'azienda hanno dichiarato che solo la sezione superiore, che misura circa 24 metri, è stata interessata dal crollo. Il piedistallo di 11 metri, invece, è rimasto intatto. L'area è stata immediatamente transennata e sono intervenute delle squadre specializzate che hanno provveduto a rimuovere i detriti. Le autorità locali hanno confermato che il crollo è stato causato esclusivamente dalle condizioni meteorologiche estreme.

Il sindaco di Guaíba, Marcelo Maranata, ha spiegato che non ci sono state vittime e ha elogiato le squadre di soccorso e i funzionari della Protezione Civile per aver consentito un rapido ripristino della situazione.

Il supermercato ha continuato a lavorare.

Si parla di raffiche di vento superiori a 90 km/h. La Protezione Civile aveva effettivamente emesso un'allerta meteo per l'area metropolitana, avvisando i residenti del rischio di forti venti e pioggia.