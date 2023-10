Al museo nudi come i Bronzi di Riace: la strana idea di Barcellona

Nudi al museo per vedere la mostra dedicata ai Bronzi di Riace. Non si tratta di una scherzosa proposta lanciata da qualche buontempone sui social network, ma di un tour organizzato lo scorso sabato al Museo di Archeologia della Catalogna, a Barcellona, in Spagna. La direzione dell'ente catalano ha pianificato una visita speciale nel corso della quale i visitatori hanno passeggiato au naturel per le stanze del museo. Donne e uomini senza veli hanno dunque potuto apprezzare le meravigliose fotografie realizzate da Luigi Spina dedicate alle statue greche di guerrieri nudi del V secolo a.C., rinvenute nel 1972 vicino a Riace.

Il percorso nudista è stato realizzato grazie all'accordo tra il Museo di Archeologia e il Club Catalán de Naturismo. Il nudismo è una pratica sociale di grande successo in molte città della Spagna e Barcellona rientra sicuramente tra queste. Il museo ha dunque organizzato un tour dalla durata di novanta minuti unico nel suo genere: i visitatori senza veli e vestiti hanno goduto di diverse opere d'arte, compresa la mostra dedicata ai Bronzi di Riace. "Promettiamo ai visitatori la possibilità di ammirare le opere in posa nella loro stessa situazione, completamente nudi e circondati da altri corpi" , si legge sul sito internet del Mac. Si tratta di una prima volta assoluta a Barcellona, ma da altre parti questa sorta di tour speciale è già realtà da tempo: il Museo d'Arte di Parigi ha aperto le sue porte a visite nudiste in più di un'occasione.