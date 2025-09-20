Tesla prende fuoco dopo un incidente: un uomo e due bambini morti

Orrore in Germania, dove un uomo e due bambini sono morti bruciati all'interno di una Tesla. La vettura ha preso fuoco a seguito di un incidente, e non c'è stato modo di salvare le persone bloccate al suo interno. Una tragedia che ha sconvolto l'intera Nazione.

Secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi, l'atroce episodio si è verificato lo scorso 7 settembre su una strada di Schwerte, vicino a Dortmund. Il conducente di una Tesla ha perso improvvisamente il controllo della vettura mentre stava effettuando un sorpasso, e questa è andata a schiantarsi contro un albero. Il veicolo ha immediatamente preso fuoco. I soccorsi si sono attivati subito. I primi a raggiungere l'auto in fiamme sono stati alcuni residenti, fra cui Roman Jedrzejewski, accorso con un estintore.

Purtroppo è stato subito chiaro che la situazione si sarebbe presto evoluta in una tragedia. "Volevo salvarli. Ho provato ad aprire l'auto, ma non ha funzionato. La vettura era già molto calda a causa del fuoco, ma il lato destro era ancora relativamente intatto" , ha spiegato l'uomo al quotidiano Ruhr Nachrichten. Una fine agghiacciante. L'auto non si apriva, e le persone intrappolate al suo interno non sono state tratte in salvo.

All'interno della Tesla si trovava un uomo di 43 anni, e tre bambini. L'uomo e due piccoli sono morti bruciati. Un terzo bambino, estratto dall'auto, è stato portato in ospedale mediante elicottero, ed è gravissimo. I vigili del fuoco hanno avuto enormi difficoltà a domare l'incendio che continua ad aumentare di intensità. La vettura è bruciata completamente prima che venissero estinte le fiamme.

Rimangono adesso il dolore per le perdite, e le tante domande. Perché l'auto non si è aperta? In Germania si stanno sollevando dei dubbi circa la sicurezza delle maniglie delle portiere retrattili di Tesla.

Le portiere avrebbero dovuto sbloccarsi automaticamente, ma non lo hanno fatto, impedendo invece i soccorsi. Fra l'altro, sono state già raccolte diverse segnalazioni relative a problemi del genere. Sembra che negli Usa sia stata avviata un'indagine, mentre in Cina questo modello di maniglie sarà presto vietato.