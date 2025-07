Tragedia in Inghilterra, uno scuolabus si ribalta: morto un bambino, 21 i feriti

Tragedia nel Somerset, dove un pullman scolastico di ritorno da una gita allo zoo si è ribaltato ed è precipitato giù da un terrapieno lungo la A396, causando la morte di un bambino. Altre 21 persone sono state ricoverate, alcune in condizioni gravi, mentre diversi passeggeri hanno ricevuto cure mediche direttamente sul posto. Il veicolo, dopo essersi capovolto, ha scivolato per circa sei metri, finendo in una scarpata.

Tragically, we are confirming this evening that a child has died after a collision on the A396 at Cutcombe Hill in Exmoor this afternoon.



Please read our latest statement following the A396 coach collision. #A396Incident pic.twitter.com/ynxlELq9h3 — Avon and Somerset Police (@ASPolice) July 17, 2025

A prestare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco fuori servizio, accorso immediatamente sul luogo del disastro. Successivamente, decine di squadre di emergenza hanno raggiunto la zona dell’incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni studenti intrappolati tra le lamiere contorte del mezzo. Gavin Ellis, capo dei vigili del fuoco del Devon and Somerset Fire and Rescue Service, afferma: "Siamo stati mobilitati per un grave incidente con un pullman che si era ribaltato sul tetto ed era scivolato per circa 6,1 metri lungo un terrapieno". Aggiunge che sul posto sono stati inviati otto autopompe, due veicoli di soccorso specializzati e circa 60 persone.

La notizia ha scosso l’opinione pubblica britannica. Il primo ministro Keir Starmer ha espresso cordoglio sui social: “Non ci sono parole adeguate per la morte di un bambino. I miei pensieri sono rivolti ai genitori, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti.

Grazie ai soccorritori che stanno rispondendo rapidamente: vengo tenuto costantemente aggiornato sulla situazione”.

La polizia ha chiesto al pubblico di non fare speculazioni sulla causa dell'incidente e ha affermato che verrà condotta un'indagine.