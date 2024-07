Nepal, aereo di linea si schianta mentre decolla: sopravvive solo il pilota

Ascolta ora 00:00 00:00

L'aereo si alza in volo, ma dopo qualche istante si registra qualche anomalia e la partenza si trasforma in tragedia: il velivolo precipita durante la fase di decollo e si schianta a terra. L'incidente ha scosso il Nepal, che ora deve fare i conti con un bollettino che parla di diciotto morti. Il dramma si è consumato all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu. Chi si trovava a terra ha subito notato che qualcosa non stesse andando per il verso giusto: inevitabili le urla e il panico, così come le dense colonne di fumo dopo l'impatto.

L'aereo apparteneva alla compagnia aerea nazionale Saurya; era diretto da Kathmandu alla località turistica di Pokhara. A bordo dell'aereo vi erano diciannove persone, compresi i membri dell'equipaggio. Stando a quanto emerso dalle prime informazioni circolate, i passeggeri presenti erano il personale di volo in viaggio verso Pokhara per la manutenzione dei velivoli. Per Kathmandu Post sono stati recuperati diciotto corpi. Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale: si tratta del capitano Mr Shakya. Il pilota ha riportato alcune ferite agli occhi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Testimoni oculari hanno riferito che l'aereo stava decollando dall'estremità meridionale della pista (lato Koteshwor) e all'improvviso si è capovolto con la punta dell'ala che ha colpito il terreno. L'apparecchio ha preso fuoco immediatamente. Poi - aggiungono - è precipitato sul lato orientale della pista, tra l'hangar della Buddha Air e la stazione radar. Le fiamme sono state domate.

L'aeroporto internazionale di Tribhuvan, il principale scalo del Nepal per voli nazionali e internazionali, è stato chiuso per permettere agli equipaggi di prestare soccorso. In questo periodo non mancano le piogge monsoniche a Kathmandu, ma al momento dell'incidente non stava piovendo. La visibilità era comunque scarsa in tutta la Capitale. L'aeroporto dove è avvenuta la tragedia si trova in una valle circondata da montagne, case e quartieri, proprio accanto alla città: è considerato molto impegnativo per i piloti, visto che gli aerei più grandi prima di atterrare devono attraversare un'apertura sulla montagna.

Nel 2019 un Bombardier Q400 si è schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto di Tribhuvan causando la morte di cinquantun persone, mentre

venti persone sono sopravvissute. Nel 2015 un aereo della Turkish Airlines è andato fuori pista al momento dell’atterraggio a causa dell'intensa nebbia: a bordo 238 passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito in maniera grave.