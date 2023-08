Travolto da un'onda anomala, morto a Tenerife Luca Brignone, giovane di 25 anni

Un'onda anomala ha spezzato la vita al giovane Luca Brignone, un ragazzo di soli 25 anni che si trovava in vacanza con la fidanzata nell'isola spagnola di Tenerife. Nella mattina di lunedì 14 agosto, la coppia aveva raggiunto una caletta presente lungo il litorale di Los Gigantes, e lì sarebbe avvenuta la tragedia. A distanza di alcune ore, dopo incessanti ricerche, il mare ha infine resituito il corpo del ragazzo.

La vacanza finita in dramma

Originario di Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, Luca Brignone era un impiegato della ditta Perano di Peveragno e lavorava nell'ufficio tecnico. Lui e la fidanzata Alessia (23 anni) si erano spostati a Tenerife per trascorrere lì le vacanze estive. Nessuno avrebbe potuto immaginare la devastante tragedia.

Lunedì mattina, mentre si trovavano in spiaggia, sono stati letteralmente travolti da un'onda anomala che non ha lasciato loro alcuna possibilità di fuga. Entrambi sono stati trascinati dalla violenza dei flutti. Alessia è fortunatamente riuscita a restare a galla e in questo modo i bagnini sono riusciti a individuarla e a portarla a riva. In evidente stato di choc, la giovane è stata assistita dal personale del Servicio de Urgencias Canario e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale universitario Hostellon Sur.

Luca, purtroppo, non è stato altrettanto fortunato. Dopo essere stato inghiottito dall'onda, il 25enne è scomparso. La macchina delle ricerche si è attivata subito. Gli specialisti subacquei della Guardia Civil hanno perlustrato con attenzione i fondali nella speranza di riuscire a rintracciare il ragazzo. È stato il mare a restituire il corpo senza vita di Luca. Il cadavere è stato trovato ieri, martedì 15 agosto, intorno alle 12.30.

Il dolore della famiglia e della comunità

Un dolore indicibile per la famiglia, sconvolta dopo aver ricevuto una simile notizia. Luca, un ragazzo di soli 25 anni, con una vita intera davanti, lascia mamma Monica, papà Alfio e una sorella maggiore, Laura. La famiglia è corsa a Tenerife e il corpo del giovane verrà riportato in Italia.