“Troppo imbarazzante”. Perché Harry e Meghan non saranno a Sandringham per Nata

Da quando Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito, lo scorso agosto, i media si chiedono se ci sarà la tanto attesa pace con la royal family, se il duca e il principe William torneranno a parlarsi dopo anni di incomprensioni e silenzi. Molti speravano che il Natale 2026 potesse essere il momento giusto per una tregua, per un primo passo verso la riconciliazione tra Windsor e Sussex. A quanto pare non sarà così. Le Feste diventeranno, a quanto pare, un’altra occasione mancata e, forse, un’ulteriore prova del fatto che il riavvicinamento tra le famiglie appare come un percorso tutto in salita. Un percorso che, alla fine, potrebbe persino non portare da nessuna parte.

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Natale in California

Chi sperava che la royal family al completo, compresi i duchi di Sussex, si riunisse a Sandringham per Natale, rimarrà deluso. Il People rivela che Harry e Meghan avrebbero già programmato di trascorrere sia il Giorno del Ringraziamento, sia le Festività in California con Doria Ragland, madre della duchessa.

Non è chiaro se i duchi abbiano deciso di tornare negli Stati Uniti semplicemente per stare accanto alla mamma di Meghan, oppure se questa sia stata, in qualche modo, una scelta obbligata dall’assenza di un invito formale di Re Carlo III.

In ogni caso per Harry e Meghan trascorrere il Natale con la royal family non sarebbe stata una prospettiva allettante, almeno stando a quanto riferito da un amico dei Sussex al Sunday Times: “A Natale non saranno con la royal family. Del resto come potrebbe funzionare? Sanno che sarebbe stato troppo imbarazzante e troppo difficile. Sanno anche che non saranno invitati e non aspettano un invito”. La probabilità che non siano invitati è piuttosto concreta, soprattutto se teniamo conto dei difficili rapporti, (ma forse sarebbe meglio dire inesistenti), tra William e Harry. Tuttavia nulla è stato confermato.

L’ultimo Natale a Sandringham di Harry e Meghan risale ormai al 2018, ricorda il People. Da allora molte, troppe cose sono cambiate nelle dinamiche familiari. Troppe parole sono state dette in pubblico (come dimenticare l’intervista dei Sussex a Oprah del 7 marzo 2021) e scritte affinché il mondo intero le leggesse (il memoir di Harry pubblicato il 10 gennaio 2023). Cancellarle è impossibile. Perdonarle, almeno per ora, sembra molto difficile.

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“Ciò che Doria vuole”

L’amico dei duchi ha poi chiarito: “Per il Giorno del Ringraziamento e per Natale [Harry e Meghan] faranno tutto ciò che Doria vuole fare. A loro sarebbe piaciuto se [Doria] li avesse raggiunti nel Regno Unito e avesse trascorso le Feste con loro, ma saranno ovunque lei voglia essere”. Al Daily Mail un’altra fonte molto vicina ai duchi ha aggiunto che Harry e Meghan avrebbero intenzione di “mantenere un basso profilo fino a Natale, quando torneranno in California per le Feste”.

Questa relativa discrezione potrebbe essere un tentativo per non alimentare ulteriori polemiche nel regno, dove i duchi non godrebbero di grande popolarità. I britannici non hanno dimenticato tutti gli strali lanciati contro la Corona negli ultimi sei anni. Se la coppia vuole tentare di ricostruirsi un’immagine in patria questo silenzio potrebbe essere il primo vero passo.