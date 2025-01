Trovata morta a Parigi Valentine Petit, figlia del coreografo Roland

Zizi Jeanmarie, madre di Valentine Petit

Giallo a Parigi, dove Valentine Petit, cantante e musicista, figlia di Roland, massimo coreografo e regista francese e di Zizi Jeanmaire, è stata trovata morta nel suo appartamento. Classe 1955 è stata trovata in camera da letto, riversa sul pavimento, dalla governante della casa.Tutte le ipotesi sono aperte per gli investigatori, sia quella del malore che quella di un omicidio.

Per il momento non viene fatto trapelare nulla dagli ambienti parigini, I genitori di Valentine Petite sono stati due grandissimi della scena artistica francese e mondiale. Suo padre è stato il coreografo più importante di sempre e ancora oggi il suo nome in tabellone riempie le scene.

Articolo in aggiornamento