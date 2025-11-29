L'annuncio di Trump: "Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela"

Donald Trump ha annunciato su Truth che lo spazio aereo venezuelano è “chiuso”. Un messaggio rivolto a "tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani". La dichiarazione arriva mentre, nei giorni precedenti, alcune compagnie aeree hanno ridotto o sospeso i voli che attraversano il cielo del Venezuela.Giovedì il presidente Usa, ha anche annunciato che Washington intende intervenire “molto presto” via terra contro presunti narcotrafficanti provenienti dal territorio venezuelano.
Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente statunitense avrebbe avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con Nicolás Maduro per affrontare la crescente tensione tra i due Paesi.
Nyt: "Trump ha parlato con Maduro"
Il presidente Usa Donald Trump avrebbe avuto una conversazione telefonica la scorsa settimana con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con il quale avrebbe discusso di un possibile incontro tra loro negli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times, citando diverse "fonti informate". Il quotidiano aggiunge che al momento non sono previsti incontri del genere. Da quando è al potere, il leader venezuelano non ha mai incontrato un presidente degli Stati Uniti. Washington e Caracas non hanno voluto commentare ufficialmente la notizia, scrive il Nyt.
Trump: "Presto azioni di terra in Venezuela contro il narcotraffico"
Donald Trump ha suggerito che gli Stati Uniti si stanno preparando a lanciare nuove azioni contro le presunte reti del narcotraffico in Venezuela. Gli attacchi via terra inizieranno "molto presto", ha detto il presidente durante una call con i militari Usa impegnati all'estero in occasione del Thanksgiving. "Nelle ultime settimane, vi siete impegnati a scoraggiare i narcotrafficanti venezuelani, che sono numerosi. Naturalmente, non ce ne sono più molti che arrivano via mare", ha detto Trump . "Probabilmente avete notato che la gente non vuole più consegnare via mare, e inizieremo a fermarli anche via terra", ha continuato il presidente, aggiungendo che le azioni inizieranno "molto presto". Trump ha designato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e i suoi alleati di governo come membri di un'organizzazione terroristica straniera, il 'Cartel de los Soles', all'inizio di questa settimana.