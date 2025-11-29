L'annuncio di Trump: "Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela"

Donald Trump ha suggerito che gli Stati Uniti si stanno preparando a lanciare nuove azioni contro le presunte reti del narcotraffico in Venezuela. Gli attacchi via terra inizieranno "molto presto", ha detto il presidente durante una call con i militari Usa impegnati all'estero in occasione del Thanksgiving. "Nelle ultime settimane, vi siete impegnati a scoraggiare i narcotrafficanti venezuelani, che sono numerosi. Naturalmente, non ce ne sono più molti che arrivano via mare", ha detto Trump . "Probabilmente avete notato che la gente non vuole più consegnare via mare, e inizieremo a fermarli anche via terra", ha continuato il presidente, aggiungendo che le azioni inizieranno "molto presto". Trump ha designato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e i suoi alleati di governo come membri di un'organizzazione terroristica straniera, il 'Cartel de los Soles', all'inizio di questa settimana.