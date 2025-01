Trump e Musk al salvataggio dei due astronauti dimenticati da Biden

Ascolta ora 00:00 00:00

Ve li ricordate gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore? Se non seguite le vicende aerospaziali sicuramente no, ma il bello è che se li è dimenticati pure Biden, pure la NASA. Si trovano sulla Stazione Spaziale Internazionale da sei mesi e dovevano starci solo dieci giorni, la loro missione era solo collaudare la nuova navicella Starliner di Boeing, collaudo non andato bene a causa di perdite di elio e guasti ai propulsori. Certo, se vi capita con l’auto in autostrada chiamate l’ACI, se vi capita nello spazio che fate? Andate nella ISS e aspettate vi vengano a prendere. Invece sono ancora lì.

Al che Trump ha chiesto a Elon Musk se può andarli a riprendere, e figuriamoci, per Space X è una passeggiata, e è pronta la missione di recupero SpaceX Crew-10. Che però è slittata da febbraio a fine marzo, per quanto sia una passeggiata un minimo di tempo ci vuole. Certo per Williams e Wilmore sono altri due mesi, ma almeno sanno quando torneranno.

Nel frattempo non so cosa si faccia sulla ISS se non hai un compito preciso, si gireranno i pollici mentre la ISS gira intorno alla Terra? Giocheranno a carte? Guarderanno la serie Lost in Space? Che però sono trenta episodi, devono guardarsi una puntata ogni due giorni, evitando di fare Binge Watching in Space, mi raccomando.