"Ha votato Biden e mi chiedi un favore?": lo schiaffo di Trump s Kim Kardashian

Nel 2021, l'ex presidente Donald Trump avrebbe interrotto bruscamente una telefonata con Kim Kardashan, che chiedeva un aiuto al tycoon per chiedere la liberazione di Alice Marie Johnson, in carcere con una condanna all'ergastolo per un reato minore relativo allo spaccio di droga. Durante la presidenza Trump, Kardashian, ex moglie del rapper Kanye West, si è recata più volte alla Casa Bianca per chiedere clemenza, programmi per gli ex detenuti e altri progetti di riforma della giustizia penale, grazie anche alla stima che Kanye West aveva manifestato nei confronti del magnate repubblicano.

Nel 2021, tuttavia, si concretizzarono le voci sulla crisi della celebre coppia, mentre Kim Kardashian proseguì il suo politico e sociale, chiedendo a Trump una mano per chiedere la grazia o uno sconto di pena per Alice Marie Johnson. Ma come rivela il libro di Jonathan Karl, "Tired of Winning", Trump avrebbe messo giù il telefono, infastidito dal supporto dell'attrice e modella per il rivale, Joe Biden.

Le parole del tycoon

Conclusa l'esperienza alla Casa Bianca, Kardashian ha contattato l'ex presidente nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Floridia, nella speranza che appoggiasse un'altra richiesta di clemenza. Il magnate ha rifiutato perché credeva la nota modella e imprenditrice avesse votato per Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Sebbene l'ex moglie di Kanye West non abbia mai confermato di aver votato per l'esponente dem, a giudicare dalla sua reazione sui social media dopo la vittoria di Joe Biden, sembra proprio che fosse felice della sconfitta di Trump. " Hai votato per Biden e ora vieni a chiedermi un favore? " avrebbe detto il tycoon alla modella prima di metterle giù il telefono, senza troppi complimenti. Un portavoce di Trump afferma che nella ricostruzione di Jonathan Karl non c'è nulla di vero: " John Carl è vergognoso e privo di talento, è un personaggio di retroguardia che non ha mai potuto avere un programma tutto suo per ovvie ragioni. Gli estratti precedentemente rilasciati da questo 'libro' sono già stati accuratamente sfatati ".

Kanye West non si candiderà (di nuovo) alle elezioni presidenziali