"Tutta colpa di Putin!", lo spot natalizio di Russia Today che sbeffeggia l'Europa

In queste ultime ore sta facendo molto discutere un recente video pubblicato dall'emittente statale russa Russia Today (RT), da tempo bandita dai paesi dell'Unione europea. Nel filmato a tema natalizio vengono fatti gli auguri alla popolazione europea, il tutto con un'ironia a dir poco pungente dal sapore di vero e proprio sbeffeggio.

Il filmato è stato ovviamente realizzato mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In un contesto natalizio, si vedono i principali leader mondiali, e vengono mostrati quelli che sono gli attuali problemi dell'Europa. Lo spot, infatti, fa ironia sulle bollette troppo alte e sui disagi economici che devono affrontare ogni giorno i cittadini europei. Si parla di disagi legati alla burocrazia, e all'immigrazione incontrollata. La colpa di tutto, come viene ripetuto nella canzone a tema natalizio, è di Vladimir Putin. Fra l'altro, non si tratta della prima volta che viene prodotto un video del genere - si pensi allo spot del 2022, dove veniva ipotizzata un'Europa ridotta alla fame e al freddo.

Nel filmato realizzato questa volta non mancano neppure figure politiche di spicco, come la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rappresentato come Babbo Natale vestito di giallo e di azzurro.

Il fulcro del video, in sostanza, è che per l'Europa ogni problema sarebbe stato causato dal presidente russo.

"Quest'anno Babbo Natale ha rubato ai tuoi figli? Colpa di Putin, caro! Nessuna nuova speranza per il nuovo anno che verrà? Tutto a causa del terrore di Putin!"

Cari europei, conservate la vostra fede cieca per Babbo Natale!".

. Il tutto si conclude con un augurio: "