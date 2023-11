Tutti i segreti della visita di Xi negli Usa

Xi Jinping ha lasciato Pechino a bordo di un aereo speciale diretto a San Francisco, negli Stati Uniti, dove incontrerà Joe Biden in un attesissimo vertice che si terrà a margine dell’Apec, l’Asia-Pacific Economic Cooperation. Pochissimi i dettagli fin qui filtrati, così come le certezze. Tante le indiscrezioni, così come i punti di domanda. A che ora si incontreranno i due presidenti? E di cosa parleranno?

L’incontro tra Xi e Biden

Secondo quanto riportato dal sito Voa news, il bilaterale tra Xi e Biden andrà in scena nella storica tenuta Filoli, a sud di San Francisco. I due dovrebbero tenere circa quattro ore di colloqui approfonditi su una serie di questioni bilaterali e globali. Filoli è un sito che comprende quasi 265 ettari di terreni naturali, dove sorgono un palazzo in stile revival georgiano, giardini rinascimentali inglesi, un frutteto di 2,8 ettari e un sentiero di 1,6 chilometri.

I leader arriveranno nella zona di San Francisco prima dei loro incontri, che dovrebbero includere un pranzo di lavoro, una passeggiata nella suddetta tenuta e un incontro più ristretto alla presenza del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Altri alti funzionari dovrebbero tenere sessioni separate su dossier particolari.

Da quanto emerso, i funzionari cinesi avevano richiesto una sede separata da quella del vertice Apec, puntando a discussioni che si estendessero oltre la durata di quelle tenutesi l'anno scorso a Bali, in Indonesia. In quell’occasione, Biden e Xi si erano incontrati per tre ore a margine del vertice G20, lo scorso novembre.

I dettagli della visita di Xi

Ogni aspetto della visita di Xi Jinping in California, ha fatto sapere Ncbnews, sarà altamente coreografato: da ciò che il presidente cinese vedrà fuori dal finestrino durante un corteo di automobili alle angolazioni delle telecamere che riprenderanno i suoi spostamenti. Qualsiasi incontro tra due capi di Stato implica un certo grado di sfarzo e circostanza, ma il tanto atteso incontro di San Francisco sarebbe il prodotto di un processo scrupoloso per soddisfare le numerose richieste della Cina. Lo sforzo dietro le quinte, ha aggiunto il sito, sarebbe un segno dell’ansia di Pechino riguardo alle prospettive che potrebbero derivare dalla prima visita di Xi negli Stati Uniti da sei anni a questa parte.

La Casa Bianca non ha nemmeno condiviso il luogo preciso dell’incontro, con i funzionari che pubblicamente citano preoccupazioni di “sicurezza operativa” ma in privato ammettono che i cinesi non volevano che fosse divulgata alcuna ubicazione per cercare di minimizzare eventuali proteste. Per cercare di sopraffare visivamente ipotetiche dimostrazioni anti Xi, i funzionari cinesi dovrebbero portare studenti da tutta la California per sventolare bandiere cinesi e mostrare sostegno al leader cinese. La mossa avrebbe lo scopo di garantire a Xi una “visita piacevole” mentre si sposta da un evento all’altro.

"Niente può andare storto"

“ Niente può andare storto. Deve essere perfetto al 100% ”, ha detto Victor Cha, ex direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per gli affari asiatici, aggiungendo che l’obiettivo per i cinesi è che Xi venga “trattato come un imperatore, e qualsiasi cosa al di fuori di questo o che sia imbarazzante è davvero la cosa peggiore in assoluto che possa accadere loro ”.

Gli Stati Uniti hanno anche ripulito San Francisco, sgomberando gli accampamenti dei senzatetto e sistemando le strade della città. Ricordiamo che Xi ha visitato gli Stati Uniti l’ultima volta nel 2017 , quando si recò in Florida per incontrare l’allora presidente Usa Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago.