"Un uomo buono…". Grave lutto per il principe William

Grave lutto per il principe William, che quest'oggi ha perso un suo carissimo amico in un incidente aereo. Mark Jenkins era un pilota e quest'oggi stava sorvolando lo Tsavo National Park in Kenya insieme a suo figlio, quando il loro aereo ha improvvisamente perso quota, precipitando. La loro era una conoscenza ultra ventennale, che si è consolidata negli anni anche grazie alla grande sensibilità del principe William verso l'ambiente.

Il primo erede in linea di successione al trono britannico ha conosciuto Mark Jenkins nel 2001 durante un viaggio del principe in Africa. Da quel momento, nonostante la lontananza, i due hanno sempre mantenuto i rapporti. La notizia della sua morte è stata un duro colpo per il principe William, che gli ha voluto rendere omaggio tramite un post condiviso sul profilo ufficiale della Corona. " Uomo buono che aveva dedicato la sua vita alla protezione e salvaguardia della fauna selvatica nell'Africa orientale. Sto pensando alla moglie, alla famiglia e ai colleghi di Mark che purtroppo hanno perso un uomo che tutti amavamo e ammiravamo ".

La notizia della morte di Mark Jenkins arriva in un momento molto particolare ed emotivamente complicato per il principe William. Il figlio di re Carlo, così come tutta la famiglia reale, sono stati investiti dalla tempesta mediatica derivante dalle dichiarazioni rese dal principe Harry e da sua moglie nel documentario appena rilasciato sulla piattaforma Netflix. Da un lato, infatti, il principe William è un fratello a cui dispiace l'allontanamento del principe Harry, sangue del suo sangue. Dall'altra parte, però, il ruolo istituzionale del principe del Galles lo costringe ad affrontare la questione con una certa distanza, valutando insieme al padre tutte le possibili azioni atte a tutelare la Corona, anche contro quello che è comunque un pezzo della famiglia. La morte dell'amico si inserisce in questo quadro emotivo delicato e non c'è dubbio abbia segnato nel profondo il principe William.