New Hampshire, urla "Free Palestine" e apre il fuoco a un matrimonio: fermato dalla polizia

Per capire la deriva che stanno assumendo i movimenti per la Palestina, e l'effetto che hanno sulle menti deboli, basta dare uno sguardo a quanto accaduto la notte scorsa negli Stati Uniti, dove uomo ha aperto il fuoco allo Sky Meadow country club del New Hampshire, appena 70 Km a nord-ovest di Boston, al grido di "Free Palestine". Il biancio è gravissimo, c'è una vittima e ci sono diversi feriti: l'autore è stato catturato dalla polizia e sottoposto a interrogatorio.

Stando a fonti americane, il tiratore sospettato della sparatoria si chiama Hunter Nadeau e ha 23 anni, mentre la vittima è un uomo di 59 anni. L'autore della sparatoria è attualmente agli arresti e incriminato per omicidio di secondo grado per aver sparato consapevolmente. In testimone ha raccontato alle autorità di aver sentito l'aggressore dire " i bambini sono al sicuro " e " Palestina libera " e che sembrava avere un obiettivo preciso obiettivo. " Stavamo per ballare per la sposa e lo sposo, poi è scoppiato il caos. Abbiamo sentito circa sei spari e tutti si sono buttati a terra. Subito dopo, ci hanno portato di corsa in luoghi sicuri e cose del genere ", ha proseguito. " Aveva una maschera. L'abbiamo visto sollevare la pistola e poi siamo scappati. Sono corsa attraverso la cucina per salvarmi la vita ", ha raccontato un'altra testimone.

Sul posto si è precipitato anche il sindaco della cittadina in cui è avvenuta la sparatoria, dipingendo un quadro molto preciso e preoccupante di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti ma, in generale, in tutto l'Occidente: " Penso che il messaggio per ogni comunità là fuori sia che, per quanto improbabile possa sembrare, può accadere anche dove vivi tu ". Ci sono almeno sei persone ricoverate, di cui due in gravi condizioni. Inizialmente, visto il numero di colpi in rapida successione, l'ipotesi era che ci fossero almeno due tiratori ma a seguito delle indagini è stato appurato che Nadeau ha agito da solo.

Ora i procuratori hanno allo studio ulteriori accuse contro di lui e non è detto che vengano aggiunte delle aggravanti. Non è chiaro ancora chi sia e se abbia avuto radicalizzazioni ma la notizia ha creato scalpore negli Usa e l'ipotesi è che il tiratore sia stato influenzato da