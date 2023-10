Usa, i bambini fanno confusione al ristorante: genitori multati

Bimbi troppo indisciplinati al ristorante e per i genitori scatta una sanzione. È successo a Riverside, in Georgia, dove a una famiglia è stato richiesto un supplememto di 50 dollori per la confusione provocata dai bambini. A raccontare la sua esperienza in una recensione lasciata online è un papà, decisamente furioso per il trattamento subito. Per il titolare del ristorante, tuttavia, i piccoli avrebbero creato troppo disturbo, urlando e correndo all'esterno del locale.

Multati per la maleducazione dei figli

Al centro della discussione che sta infiammando il web è naturalmente finito Il Toccoa di Riverside, criticato per la sua decisione di imporre una sanzione per quelle famiglie che non riescono a tenere sotto controllo i figli. Che i bambini possano essere talvolta rumorosi è risaputo, del resto non si tratta di adulti, tuttavia per il ristoratore i genitori che non sono in grado di tenerli a bada devono in un certo senso rispondere del disturbo arrecato agli altri clienti. Da qui la richiesta di pagare un supplemento di 50 dollari.

La polemica sul web

" Il proprietario è uscito e mi ha detto che avrebbe aggiunto 50 dollari al mio conto a causa del comportamento dei miei figli. I miei figli hanno guardato un tablet finché non è arrivato il cibo, hanno mangiato il loro cibo e mia moglie li ha portati fuori mentre io aspettavo e pagavo il conto ", scrive su un sito di recensioni Kyle Landmann, come riportato da Sky News.

Landmann ha poi ribadito che i suoi tre figli non avevano affatto creato scompiglio durante il pasto, ma erano rimasti seduti al tavolo. Il titolare del Toccoa, Tim Richter, si è però avvicinato alla famiglia per protestare e richiedere il supplemento. " Mi sono guardato intorno nel ristorante e tutti erano congelati guardando lo spettacolo che stava mettendo in scena. Stava urlando ", ha raccontato Landmann, come riferito dal DailyMail.

Ma non sono stati solo i Landman ad avere un'esperienza negativa. " Se avete bambini, evitate assolutamente questo posto a tutti i costi. Il proprietario ha fatto una scenata davanti all'intero ristorante perché i nostri figli stavano correndo. Ci è stato detto che dovevamo 'andare da Burger King e Walmart' e che eravamo cattivi genitori ", è la recensione di un altro utente. E, ancora: "Un vile proprietario che chiaramente odia i bambini. Il cibo era stracotto e troppo costoso. Evitate a ogni costo!".

La replica del titolare

Intervistato da Channel 2 News, Tim Richter ha dichiarato di non aver mai minacciato i Landman, ma i bambini erano rumorosi e lui aveva lanciato degli avvertimenti. " Vogliamo che i genitori siano genitori ", ha ribadito.