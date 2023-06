Turisti in visita al relitto del Titanic: sottomarino scompare nel nulla

Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere le sue tracce nell'Oceano Atlantico, al largo del continente americano. La notizia è stata diffusa dalla Bbc, che citato una fonte della Guardia Costiera di Boston, negli Usa. I contorni della vicenda sono ancora sfumati e le ricerche sono attualmente in corso.

Il sottomarino disperso

L'allarme è scattato e le ricerche sono dunque in corso d'opera. Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti di viaggiatori nelle profondità dell'oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del celeberrimo transatlantico adagiato a 3800 metri sotto il livello del mare. Non sono state rilasciate informazioni su quante persone si trovassero a bordo del mezzo nel momento della sua scomparsa, ma è lecito supporre che ve ne fossero, e anche in abbondanza, dato l'utilizzo di sottomarini del genere.

Non è però chiaro quale compagnia fosse responsabile del mezzo disperso. OceanGate è tuttavia una delle poche a offrire simili esperienze. L'anno scorso, è stato riferito che una di queste escursioni gestite dalla stessa OceanGate sia costata ad un gruppo di turisti circa 250mila dollari per portare il sommergibile a 2,4 miglia fino al punto in cui il relitto giace sul fondo del mare. Il tutto per un viaggio della durata di una decina di giorni, otto dei quali in mare.

All'inizio di quest'anno, OceanGate aveva dichiarato di aver pianificato una spedizione al relitto per l'estate del 2023, con l'obiettivo di documentare il " tasso di decadimento " del Titanic. Il loro piano di missione recitava: " Data l'enorme portata del relitto e del campo di detriti, saranno necessarie più missioni eseguite nel corso di diversi anni per documentare e modellare completamente il sito del relitto. Questa indagine longitudinale per raccogliere immagini, video, dati laser e sonar consentirà una valutazione obiettiva del tasso di decadimento e la documentazione del processo ". Ebbene, sei " esploratori qualificati " avevano l'opportunità di unirsi alla spedizione come membri dell'equipaggio.

I relitti del Titanic

Ricordiamo che il Titanic fu varato oltre un secolo fa con la nomea di nave "inaffondabile", ma colò a picco con molti dei suoi passeggeri nel 1912 dopo aver urtato un iceberg, alla prima traversata fra Inghilterra e America, in un disastro marittimo rimasto negli annali fino a essere raccontato da libri e film.

Quella nave era stata progettata per garantire il massimo del trasporto di lusso per i suoi clienti più ricchi, ma anche per contribuire a trasformare la vita di quegli emigranti che speravano di trovare una vita migliore in Nord America. 1.514 dei 2.224 passeggeri a bordo del Titanic sono morti in uno dei più famosi disastri in mare della storia.

Al momento, secondo l'emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora esso è considerato "disperso".