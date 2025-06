"Al fuoco", ma è un'imboscata. Uccisi due vigili del fuoco in Idaho

Articolo in aggiornamento

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nella contea di Kootenai, nel nord dell’Idaho, in un episodio che le autorità ritengono essere stato un agguato deliberatamente orchestrato. Secondo quanto riferito dai media locali e confermato dalle agenzie di stampa internazionali, l’incendio doloso che ha innescato la tragedia è stato appiccato sul monte Canfield popolare meta del turismo outdoor.

Secondo una ricostruzione preliminare, i soccorritori sono stati attirati sul luogo dell’incendio, dove ignoti hanno aperto il fuoco contro di loro. Ore dopo l’attacco, una terza persona è stata ritrovata senza vita non lontano dalla scena. L’FBI ritiene che si tratti del presunto aggressore, ma le indagini sono ancora in corso. “La situazione è ancora fluida. Abbiamo conferma di due decessi e un numero imprecisato di feriti”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Kootenai, Bob Morris, durante un aggiornamento alla stampa. “Non sappiamo con certezza chi sia il sospettato né quanti fossero i responsabili coinvolti”.

Il caos è scoppiato intorno alle 13:30, ora locale, quando le squadre sono intervenute per contenere le fiamme. Poco dopo, sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco. Le comunicazioni radio hanno documentato momenti concitati: “Stanno sparando a tutti… mandate subito le forze dell’ordine”, si è udito in uno dei messaggi. Le vittime sono state trasportate all’ospedale Kootenai Health: due erano già decedute all’arrivo, mentre il terzo vigile è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed è attualmente in condizioni stabili. "Sta lottando per la vita", ha confermato Norris. Il sospetto, trovato morto con un’arma accanto in una zona boscosa minacciata dal fuoco, è stato localizzato grazie a dati telefonici utilizzati da una squadra tattica. Le autorità non hanno ancora divulgato il nome del responsabile né il tipo di arma usata.

Il governatore dell’Idaho, Brad Little, ha definito l’attacco "un vile assalto ai nostri coraggiosi vigili del fuoco", invitando i cittadini a pregare per le vittime e le loro famiglie. Il monte Canfield è una zona boscosa con numerosi sentieri escursionistici. Le autorità hanno avvertito la popolazione di mantenere alta la vigilanza: sebbene l’ordine di restare in casa sia stato revocato, l’incendio è ancora attivo e il pericolo persiste. Anche i vertici repubblicani dello Stato hanno espresso sgomento per l’attacco, definendolo “inaccettabile” e manifestando sostegno alle famiglie colpite.

La dinamica dell’agguato ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale. "Non voglio svegliarmi nel cuore della notte a domandarmi se qualcuno si aggira intorno casa", ha commentato un residente vicino all’area colpita.