Usa, incidente di aereo cargo a Louisville: almeno sette morti

Un grave incidente aereo ha colpito l'aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, in Kentucky, nella serata di ieri. Un aereo cargo della UPS è precipitato ed esploso durante il decollo, causando almeno 7 morti e 11 feriti. Il governatore Andy Beshear ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 ora locale (le 23:15 in Italia) mentre il velivolo, un McDonnell Douglas MD-11 costruito nel 1991, era in partenza per Honolulu dall'UPS Worldport, secondo quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration.

Un video dell'accaduto mostra chiaramente le fiamme divampare sull'ala sinistra dell'aereo con una scia di fumo. Il velivolo si è sollevato leggermente da terra prima di precipitare al suolo ed esplodere in un'enorme palla di fuoco, innescando un vasto incendio che ha lasciato una densa colonna di fumo nero sulla zona.

Le vittime e i danni

Delle sette vittime confermate, quattro non si trovavano a bordo dell'aereo al momento dello schianto. Un edificio vicino alla fine della pista è stato completamente distrutto nell'impatto, il che spiega la presenza di vittime a terra.

L'aeroporto internazionale Muhammad Ali è stato chiuso a seguito dell'incidente. UPS ha annunciato ieri sera la sospensione dello smistamento dei pacchi presso il suo centro di Louisville, senza specificare quando le operazioni riprenderanno.

Il centro di smistamento di Louisville è il più grande hub UPS al mondo: impiega migliaia di lavoratori, gestisce 300 voli giornalieri e

smista più di 400.000 pacchi all'ora. La sospensione delle attività avrà inevitabilmente ripercussioni significative sulla logistica dell'azienda. Le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause dello schianto.