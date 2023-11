Usa, spari contro studenti palestinesi: "Ondata di odio anti-arabi senza precedenti"

Dopo lo scoppiare della guerra in Medio Oriente, il clima continua a farsi sempre più teso in tutto il mondo: nel corso della giornata di oggi, domenica 26 novembre, è arrivata la notizia di una sparatoria avvenuta in un campo universitario del Vermont. A restare feriti sono stati tre studenti palestinesi, presi di mira durante un attacco.

A dare la notizia è l'American-Arab Anti-Discrimination Commitee, che ha spiegato come l'assalto a mano armata sia avvenuto nella città di Burlington, sede dell'università frequentata dai tre ragazzi dopo la scuola in Cisgiordania.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, la sparatoria si è verificata nella serata di sabato nei pressi di un campus universitario di Burlington, nel Vermont (Stati Uniti). Le vittime, tutti ventenni, sono Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid e Tahseen Ahmed. I tre studiavano in differenti università – la Tahseen Ahmad del Trinity College, la Kinnan Hamid del Haverford College e la Hisham Awartani della Brown University - dopo aver prima completato una parte della loro istruzione nella terra d'origine.

Non si sa molto su quali siano state le circostanze, sulle quali sta ora indagando la polizia locale, intenzionata a risalire alle esatte dinamiche della vicenda e a rintracciare il responsabile o i responsabili. La tensione, naturalmente, è alle stelle.

" Dopo aver esaminato le prime informazioni fornite, abbiamo motivo di credere che la sparatoria sia avvenuta perché le vittime sono arabe ", hanno dichiarato dall'Adc. " Tutte e tre le vittime sono sopravvissute alla sparatoria, tuttavia due di loro sono attualmente in terapia intensiva e uno degli studenti ha riportato ferite molto critiche e gravi. Al momento non si conosce l'entità complessiva delle lesioni" .

"Siamo profondamente addolorati per il recente incidente che ha coinvolto tre dei nostri diplomati" , ha dichiarato su Facebook la Ramallah Friends School (Cisgiordania). " Anche se siamo sollevati di sapere che sono vivi, rimaniamo incerti sulle loro condizioni. Estendiamo i nostri pensieri e le nostre preghiere a loro e alle loro famiglie per una completa guarigione, soprattutto considerando la gravità delle ferite: Hisham è stato colpito alla schiena, Tahseen al petto e Kinnan con ferite lievi ".

L'Adc non ha dubbi sul fatto che si sia trattato di un attacco motivato dall'odio. I tre ragazzi, infatti, erano fieri palestinesi, che indossavano la kefiah come simbolo della loro terra d'origine e parlavano arabo. Sempre secondo l'Adc, un uomo avrebbe inveito contro i ventenni, per poi aprire il fuoco. Tutto, in ogni caso, è da verificare. " Chiediamo alle forze dell’ordine di indagare su questo fatto. L'ondata di sentimenti anti-arabi e anti-palestinesi che stiamo vivendo non ha precedenti, e questo è un altro esempio di quell’odio che diventa violento ", ha affermato il direttore dell'Adc Abed Ayoub.

" È scioccate e profondamente preoccupante che tre giovani palestinesi siano stati feriti qui a Burlington, l'odio non ha spazio qui o da nessuna altra parte, aspetto un'inchiesta approfondita ", ha detto il senatore del Vermont Bernie Sanders. L'episodio è stato riferito al presidente Joe Biden.

