Minacce l'avamposto Usa: Trump sposta due bombardieri B-2 stealth

Gli Stati Uniti hanno spostato alcuni B-2 Spirit nella base aerea di Diego Garcia situata nel cuore dell’Oceano Indiano, nell’arcipelago delle Isole Chagos, a circa 1.600 chilometri a sud delle Maldive. L'US Air Force (USAF) ha presumibilmente inviato da cinque a sette bombardieri strategici dalla Whiteman Air Force Base nel Missouri a questo territorio britannico sede di una struttura militare più volte utilizzata da Washington per lanciare attacchi aerei in Medio Oriente. Da quanto emerso negli ultimi giorni in loco sarebbero stati avvistati anche più aerei da trasporto militare C-130 e petroliere di rifornimento aereo KC-135. Un simile dispiegamento su larga scala ha spinto vari analisti ad ipotizzare un’imminente grande operazione militare. Il citato dispiegamento coincide tra l’altro con un recente picco di attacchi statunitensi contro gli Houthi.

Gli Usa spostano i bombardieri

Questo mese gli Houthi hanno lanciato diversi attacchi su Israele. Il gruppo ha anche lanciato almeno tre raid sulla portaerei statunitense, la USS Harry S. Truman, senza avere successo. È forse collegata a questo la strategia statunitense di spostare i loro mezzi militari in maniera tale da mettere il Medio Oriente nel mirino. Come ha spiegato il sito Eurasiantimes, le forze Usa sembrano infatti aver avviato un massiccio potenziamento militare. Per cominciare, la missione della USS Harry S. Truman è stata prolungata, mentre la USS Carl Vinson è stata trasferita dal Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti (INDOPACOM) al Comando Centrale (CENTCOM). Secondo alcune fonti, potrebbero presto essere mobilitati anche i caccia stealth F-35.

La base di Diego Garcia sta assumendo un’importanza significativa e potrebbe probabilmente allarmare gli Houthi e i loro sostenitori iraniani. La distanza tra la struttura, dove come detto sono di stanza i bombardieri, e lo Yemen è di oltre 3.600 chilometri, mentre la portata di un B-2 dispiegato è di circa 9.600 chilometri.

Ricordiamo che il B-2 può trasportare un carico utile superiore a 40.000 libbre e che ha un peso lordo massimo al decollo di 336.500 libbre. Può colpire una vasta gamma di obiettivi, dai bunker rinforzati alle unità nemiche mobili. Questo è l'unico bombardiere penetrante a lungo raggio presente nell'arsenale degli Stati Uniti che combina capacità nucleari e convenzionali con furtività, attacco a lungo raggio, carico utile pesante e armi di precisione.

La base in Asia e il Medio Oriente nel mirino

Attenzione alla base militare Usa di Diego Garcia. La struttura è molto più di una semplice base militare: è una chiave di volta nella strategia indo-pacifica di Washington ed è Strategica per colpire eventualmente sia lo Yemen che l’Iran. In generale, il dispiegamento dei B-2 a Diego Garcia segna un ritorno alla deterrenza e sottolinea in maniera inequivocabile come la regione dell'Oceano Indiano rappresenti un trampolino di lancio per eventuali nuove operazioni militari degli Usa.

Di recente gli Usa hanno trasferito alcune unità del Corpo dei Marines in Asia. Washington sta spostando circa 100 persone del III Marine Expeditionary Force dalla prefettura di Okinawa, in Giappone, a Guam, un avamposto statunitense strategico situato nell’Oceano Pacifico. Guam si trova in una posizione strategica per l'esercito statunitense, nella regione indo-pacifica, che dista solo poco più di 1.800 miglia dalla costa della Cina. Questo rende Guam un'area di sosta ideale per proiettare potenza militare Usa, sebbene entro la portata dei missili balistici a raggio intermedio cinesi.

L'Iran ha intanto lanciato un chiaro messaggio. Un alto funzionario militare iraniano ha dichiarato al Telegraph che qualsiasi attacco statunitense avrebbe spinto Teheran a colpire la base navale congiunta Usa-Uk di Diego Garcia. " Non ci sarà alcuna distinzione tra colpire le forze britanniche o americane se l'Iran verrà attaccato da qualsiasi base nella regione o entro il raggio di azione dei missili iraniani ", ha affermato la fonte anonima aggiungendo che " quando arriverà il momento, non importerà se sei un soldato americano, britannico o turco: sarai preso di mira se la tua base verrà utilizzata dagli americani ".

azione ostile contro la nazione iraniana

I media statali iraniani hanno affermato che l'Iran sarebbe pronta a colpire la struttura di Diego Garcia conidi comeper qualsiasi "" degli Stati Uniti.