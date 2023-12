Venezuela, liberati 10 americani. Biden: “Monitoriamo”

In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Joe Biden ha confermato il rilascio di 10 cittadini americani da parte del Venezuela. Tra loro, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, " tutti e sei gli americani ingiustamente detenuti ". Biden si è detto " grato che il loro calvario sia finalmente finito ". Nel conto dei 10 rilasciati è incluso anche un cittadino americano che era riuscito a scappare dagli Stati Uniti prima di essere " condannato per il suo ruolo principale in uno sfacciato caso di corruzione e concussione, è stato estradato dal Venezuela affinché affronti la giustizia per i crimini commessi contro il governo e il popolo americano ".

Il riferimento di Biden è a Leonard Francis, noto anche come "Fat Leonard", che ha orchestrato uno dei maggiori scandali di mazzette nella storia delle forze armate americane ed è stato arrestato nel 2022 all'aeroporto di Caracas, in Venezuela. Nel 2015 si era dichiarato colpevole di aver offerto prostitute, alberghi di lusso e tangenti per oltre 500.000 dollari a ufficiali della Marina americana per aiutare la sua società di spedizioni. Era riuscito a evadere dall'abitazione di San Diego tagliando il braccialetto elettronico. " Stiamo facendo in modo che il regime venezuelano rispetti i suoi impegni ", ha aggiunto il presidente Biden, che ha annunciato anche ola liberazione di " venti prigionieri politici, oltre ai cinque rilasciati in precedenza ".