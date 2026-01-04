Venezuela nel caos: chi è Delcy Rodríguez, nominata presidente ad interim

A seguito della cattura di Nicolás Maduro e consorte, la Corte Suprema del Venezuela ha nominato la vicepresidente Delcy Rodriguez presidente ad interim. Sono ore davvero molto complesse per il Venezuela, che deve in breve tempo rimettersi in assetto dopo lo sconvolgimento del blitz USA. Stando alle notizie giunte fino da ora, la Corte non ha ancora dichiarato Maduro decaduto, pertanto sono state indette elezioni anticipate entro 30 giorni.

A partire da oggi, intanto, Delcy Rodriguez è presidente ad interim. Ma chi è questa donna che è già stata soprannominata "tigre"? La Rodriguez viene considerata uno dei membri di maggiore spicco dell'ala più dura del regime. Fedelissima di Maduro, il suo primo atto, una volta nominata presidente, è stato quello di chiedere pubblicamente agli Stati Uniti di rilasciare Maduro, definendo l'unico presidente legittimo.

Laureata in Giurisprudenza presso l'università Centrale del Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha ricoperto molti ruoli chiave all'interno del governo venezuelano. Dal 2013 al 2014, invece, è stata ministro del Potere popolare per le comunicazioni e l'informazione, dal 2014 al 2017 è stata ministro degli Affari esteri, e dal 2017 al 2018 è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente. Poi, nel 2018, ha assunto la carica di vicepresidente del Venezuela. Suo fratello, Jorge Rodríguez è l'attuale presidente dell'Assemblea Nazionale.

I due sono figli di Jorge Antonio Rodríguez, guerrigliero e leader della sinistra venezuelana.

Una delle sue prime dichiarazioni è stata la richiesta agli Stati Uniti di rilasciare Maduro. Ha inoltre chiesto una prova che dimostri che il presidente si trova ancora in vita.