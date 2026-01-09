Europa nel ciclone della tempesta Goretti, venti a 200 Km/h e neve: cosa succede

Una vera e propria tempesta ha colpito e continua a farlo anche in queste ore soprattutto l'Europa occidentale: il passaggio di Goretti, come è stata chiamata dai meteorologi, ha provocato venti da record con punte di 200 Km/h Cornovaglia e le Isole del Canale, stiamo parlando del sud dell'Inghilterra.

Migliaia di case al buio

Nel Regno Unito, il passaggio della tempesta Goretti ha provocato black-out elettrici che hanno lasciato circa 64mila abitazioni al buio: gli esperti hanno parlato di " bomba meteorologica " e anche se la forte perturbazione si sta gradualmente allontanando sono state diramate nuove allerte per neve e ghiaccio attesi nel fine settimana in Scozia e nel nord dell'Inghilterra. Inevitabili i disagi anche per i passeggeri dei voli aerei con decine di cancellazioni a Londra Heathrow e novemila passeggeri rimasti a terra. Numerosi i problemi anche alla viabilità stradale e alle ferrovie: le autorità scozzesi hanno emesso 15 allerte per chi viaggia in auto mentre restano sospese diverse linee di treni nel centro e nel nord dell'isola.

Secondo le previsioni, il clou della tempesta dovrebbe colpire l'Inghilterra centrale con 30 centimetri di neve in poche ore con inevitabili disagi per rasporti e commercio, in particolare nelle zone rurali. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale britannico, ha emesso un raro allarme meteo rosso - il più elevato - per il Sud-Ovest dell'Inghilterra.

I danni in Francia

È andata ancora peggio in Francoa con oltre 300mila case rimaste al buio dopo passaggio della tempesta che ha anche causato due feriti gravi nel nord del Paese. Un uomo di 26 anni è stato ricoverato dopo essere caduto dal tetto di casa nel tentativo di risistemare una tegola, mentre un'altra persona di 43 anni è rimasta ferita in circostanze simili nel dipartimento di Aisne. Sulla Manica, dove c'è stata un'allerta rossa per venti fortissimi, è stata sospesa l'attività del reattore nucleare Epr di Flamanville. Una raffica di vento notturna fino a 213 km/h ) è stata registrata a Gatteville-le-Phare, in Normandia.

I danni in Germania

Forte maltempo anche in Germania dove si sono accumulati fino a 20 cm di neve e temperature previste fino a -20°C su alcune aree settentrionali della nazione.

Massima attenzione ad Amburgo e nelle immediate vicinanze con neve e ghiaccio che rendono difficoltosa la viabilità. Si sono registrati anche rallentamenti e blocchi sulle ferrovie nazionali con la sospensione dei treni a lunga percorrenza.