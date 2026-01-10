"Vergognatevi". Charlie Hebdo nella bufera per la vignetta su Crans-Montana

Charlie Hebdo nuovamente tra le polemiche: la vignetta pubblicata dal settimanale satirico francese sulla strage di Crans-Montana ha sollevato un polverone in rete. Il settimanale satirico francese ha dedicato la sua vignetta del giorno alla tragedia avvenuta a Capodanno, dove un incendio nel bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani.

Firmato dal fumettista Salch e diffuso ieri sui profili social della rivista, il disegno mostra due personaggi in stile caricaturale raffigurati come sciatori. Sopra l’immagine compare la scritta “Les brulés font du skì” e, nella parte inferiore, “La comédie de l'année”. Il riferimento è al film comico francese del 1979 “Les Bronzés font du ski”, un titolo molto popolare nel Paese. La pubblicazione è arrivata nel giorno di lutto nazionale proclamato in Svizzera per rendere omaggio alle vittime dell’incendio, circostanza che ha contribuito ad alimentare il malcontento sui social. "Vergognatevi", il sentimento comune.

Tra le reazioni più citate c’è quella di Julie Bourges, influencer francese che da adolescente aveva riportato gravi ustioni in seguito a un incidente durante una festa di carnevale. A proposito della vignetta, ha scritto: “Non è umorismo. È una violenza in più. È stato superato il limite e permettersi di dirlo non significa censurare. Significa ricordare che esiste la DECENZA”. Uno dei commenti più virali su X recita invece: "La satira va bene quando denuncia qualcosa.

Ma prendere in giro dei quattordicenni morti in agonia... Non ero un sostenitore di Charlie Hebdo quando tutti gli altri si sono uniti al carrozzone, perché sapevo quanto fosse profondamente stupido. E questo lo confermo ogni giorno".