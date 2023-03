"Vetri rotti e urla": forte turbolenza sull'aereo Lufthansa, 7 feriti a bordo

Lunghi momenti di panico con sette persone che sono rimaste ferite e vetri rotti sparsi dappertutto durante un volo della Lufhtansa decollato dalla città di Austin, in Texas, e diretto a Francoforte. Sullo scalo tedesco non arriverà mai perché costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Dulles di Washington dopo " una forte turbolenza " a bordo come ha dichiarato in una nota la Federal Aviation Administration (Faa).

La tensione a bordo

L'Airbus A330 " è atterrato sano e salvo " a Dulles e le sette persone sono state subito trasportate negli ospedali locali come ha dichiarato al Washington Post un portavoce della Metropolitan Washington Airports Authority. Un membro della Faa ha fatto sapere che il volo 469 è atterrato senza criticità intorno alle 21:10 ora locale. Il panico a bordo si sarebbe scatenato quando l'aereo si trovava a 11mila metri di quota mentre sorvolava lo Stato del Tennessee perdendo velocemente quota, più di 100 metri in pochi secondi.

La nota di Lufthansa

Successivamente, in una dichiarazione inoltrata nelle ultime ore, la società tedesca ha confermato che il volo LH469 in viaggio da Austin a Francoforte "ha incontrato una breve ma grave turbolenza circa 90 minuti dopo il decollo " sottolineando che l'equipaggio "ha effettuato un atterraggio non programmato all'aeroporto di Washington Dulles come misura precauzionale ". Il quotidiano Usa ha raccolto la testimonianza di alcuni passeggeri che hanno raccontato che l'aereo è andato in " caduta libera " a causa della turbolenza, mentre il personale di bordo stava iniziando a servire la cena tant'é che il cibo sarebbe caduto per terra rovesciandosi dappertutto. " Questa era la cosiddetta turbolenza di aria limpida, che può verificarsi senza fenomeni meteorologici visibili o preavviso ", riporta la Cnn dopo aver ascoltato dirigenti della compagnia tedesca.

Qualcuno seduto sul sedile di fronte al passeggero rimasto ferito ha raccontato di aver visto schizzi di sangue e, al momento dell'atterraggio, la persona sarebbe stata condotta in ospedale su di una sedia a rotelle. Una passeggera, Susan Zimmerman, provienente da Austin e incinta di cinque mesi, ha raccontato alla Cnn che aveva appena finito di mangiare e stava per andare in bagno quando la turbolenza ha colpito l'aereo. " Durante il servizio di cena, improvvisamente si è verificato un wind shear, l'aereo è aumentato di quota, poi siamo precipitati di 1.000 piedi ", ha dichiarato.