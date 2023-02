"Violano la Costituzione": la sfida del miliardario Usmanov alle sanzioni tedesche

Alisher Usmanov, miliardario uzbeko incluso nella lista di persone colpite da sanzioni dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina, sta preparando un ricorso alla Corte Federale Costituzionale di Karlsruhe, in Germania, per protestare contro un'inclusione a suo avviso ritenuta illegittima. Il magnate della metallurgia, accreditato prima della guerra di un patrimonio di oltre 14 miliardi di euro, ritiene che non avendo avuto ruolo alcuno nella programmazione e nella messa in campo dell'invasione russa dell'Ucraina la sua messa ai margini delle opportunità di business e l'impossibilità a mettere piede sul suolo europeo siano arbitrarie.

Il giurista tedesco Dietrich Murswiek è stato incaricato di redigere una memoria per conto di Usmanov nei confronti del massimo tribunale della Germania. Il motivo del ricorso presentato sul suolo tedesco, ricorda il Suddeutsche Zeitung, è legato al fatto che prima della guerra Usmanov risiedeva a lungo durante l'anno in una tenuta presso le montagne di Tegernsee, in Baviera. Da allora Usmanov vive stabilmente a Taskhent, capitale dell'Uzbekistan, e in virtù della sua vicinanza al presidente Vladimir Putin gli è stato sequestrato il maxi yacht da 156 metri valutato mezzo miliardo di euro, il "Dibar",ufficialmente di proprietà della sorella e oggi sotto sigillo ad Amburgo.

Il ricorso di Usmanov si fonda sulla volontà di ribadire che le sanzioni ad personam dell'Europa violino la "dignità umana" e soprattutto "il principio di responsabilità individuale della Costituzione tedesca". In altre parole: Usmanov può essere stato socio in affari di molti oligarchi russi, ha in passato avuto un rapporto positivo con Putin ma con la guerra non c'entra nulla. E non può essere punito per il suo scoppio con il congelamento di beni, asset e opportunità di business.

Murswieck è affiancato nella causa da Peter Gauweiler, avvocato di Monaco e a lungo esponente della Csu, il partito che da decenni governa la Baviera ed è la costola locale della Cdu, ai massimi livelli. I due vogliono difendere la posizione di Usmanov facendo leva sull'assenza di addebiti a monte che possano giustificare la sua presenza nella lista dei sanzionati a meno della volontà di rendere i magnati "ostaggi della politica estera" come "strumenti per fare pressione" sul Cremlino e Putin.