"Voglio essere la prima trans ad abortire". Il video choc pubblicato online

Desiderare l'utero solo per poter abortire: è questo il folle piano di una transgender anglofona che in un video condiviso sui social ha espressamente dichiarato di voler essere la prima ad abortire. Il video è stato pubblicato da Matteo Salvini e sono tante le reazioni di sdegno per le parole di questa persona, che non solo offendono le donne ma arrecano un grandissimo danno sia alle battaglie per l'aborto che a quelle della comunità Lgbtq.

" Voglio essere la prima donna trans a ricevere con successo un trapianto uterino, incluse ovaie e ovuli, e voglio essere la prima donna trans ad abortire ", queste le parole choccanti affidate a un video, in cui dichiara di volersi affidare a un medico esperto in questo genere di trapianti, che impianti in lei un apparato riproduttivo completo femminile da un transessuale che sta facendo la transizione da donna a uomo. " Mi dedicherò cuore e anima alla loro cura. Farò tutto il sesso omosessuale necessario con quante più donne trans serva e lascerò che i transfobici e gli omofobi si grattino la testa. E voglio essere la prima donna trans ad abortire ", ha ribadito successivamente esponendo il suo piano.

Una macchinazione programmata, organizzata: generare una nuova vita allo scopo di condurre un aborto è abominevole. A ribellarsi non dovrebbero essere solo le associazioni pro-vita ma anche tutte quelle che lottano per garantire alle donne il diritto di interrompere una gravidanza. Al di là di ogni ideologia e posizione sul tema, queste dichiarazioni scoperchiano un mondo e questa persona non è probabilmente l'unica ad avere questo desiderio, probabilmente con l'unico scopo di guadagnare un po' di visibilità e diventare una sorta di paladina della comunità Lgbt. Comunità che dovrebbe dissociarsi da questi personaggi.