"Volevamo un maschio". La coppia uccide la neonata di 2 mesi

Volevano un maschio, così quando è venuta alla luce una bambina, hanno deciso di ucciderla. È accaduto nel distretto di Mianwali, nel Punjab, come ha riferito giovedì la polizia. Secondo gli investigatori, la neonata, Palwasha, è annegata in una cisterna d'acqua domestica.

La polizia ha arrestato il padre, Shahzad, mentre la madre è fuggita ed è ricercata dalle autorità.

Durante l'interrogatorio, Shahzad avrebbe confessato, dicendo agli agenti che la coppia sperava in un figlio maschio e non voleva un'altra bambina. Lo Stato ha intentato un'inchiesta per omicidio e sono in corso ulteriori indagini, mentre la polizia continua a cercare la madre.