Washington, spunta un nuovo video dello scontro tra aereo ed elicottero. Trump: "Volava alto"

Con il passare delle ore emergono nuovi particolari sul disastroso impatto tra un aereo e un elicottero a Washington, sopra il fiume Potomac, che è costato la vita a 67 persone. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti che seguono il caso alcuni occhiali per la visione notturna indossati dai piloti dell'elicottero dell'esercito Usa ma anche l'altitudine, come ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto, la Federal Aviation Administration ha vietato agli elicotteri il sorvolo a tempo indeterminato sullo spazio aereo dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington.

"Volava troppo in alto"

" L'elicottero Blackhawk stava volando troppo in alto, di molto. Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi (60 metri, ndr). Non è poi così difficile da capire, vero? ", ha scritto sul social Truth il presidente Trump a proposito dell'incidente di due giorni fa. Un'altra causa che avrebbe portato alla tragedia sarebbero alcuni occhiali per la visione notturna che indossavano i piloti dell'elicottero, come è stato constatato da chi ha recuperato i corpi. In quell'ambiente così luminoso gli occhiali sarebbero stati deleteri e non dovevano essere indossati se non in condizioni di totale oscurità, come hanno dichiarato esperti ed ex piloti interpellati sull'argomento.

" La luce della Luna o delle stelle, ma non solo. Se hai molte cose che si muovono attorno a te e che emettono segnali luminosi può essere difficile distinguere ", hanno spiegato ai media americani. Intanto, la conta delle vittime recuperate sale a più di 40 come ha dichiarato un funzionario delle forze dell'ordine all'Associated Press. Procedono senza sosta le operazioni di recupero delle vittime. Successivamente, ha detto la sua alla Cnn Mary Schiavo, analista di aviazione ed ex ispettore generale del Dipartimento dei Trasporti: all'origine di tutto il pilota dell'elicottero avrebbe valutato erroneamente la posizione dell'aereo dell'American Airlines, scambiando una luce più luminosa che in quel momento si stava muovendo in cielo per il velivolo che gli era stato ordinato di seguire.

"Incidente inaccettabile"

L'incidente aereo di Washington è "inaccettabile": a dichiararlo è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth in un'intervista a Fox, specificando che la scatola nera dell'elicottero Black Hawk, ancora in fase di recupero, dovrebbe dare informazioni fondamentali sulle comunicazioni interne. " Stiamo esaminando l'altitudine. Qualcuno era all'altitudine sbagliata. L'indagine ci aiuterà a capire. Il Black Hawk era troppo alto? Era sulla rotta giusta? Al momento non lo sappiamo bene ", ha dichiarato Hegseth.

Le tempistiche d'indagine

ll recupero delle scatole nere dell'aereo dell'American Airlines che si è schiantato a Washington è " un buon inizio per mettere insieme uno dei tanti pezzi di questo puzzle " ma le indagni potrebbero durare

un anno se non di più

davvero molto a lungo e stimate in "": lo ha dichiarato all'emittente Abc il portavoce del National Safety Transportation Board che sta conducendo l'indagine sul disastro aereo.