William e Kate, nuova casa entro fine anno: ecco dove andranno a vivere e perché

Si era fatto un gran parlare nei giorni scorsi dell'imminente cambio di residenza del principe William e di Kate Middleton, e la scelta della coppia, a detta dei tabloid britannici, sembrava ormai essersi focalizzata su Fort Belvedere, storica residenza restaurata da Edoardo VIII nota semplicemente come "The Fort": a quanto pare, dal momento che in questo caso la fonte è un portavoce di Kensington Palace, il principe e la principessa di Galles avrebbero optato per il Forest Lodge, dove contano di trasferirsi coi figli entro la fine del 2025.

Non è dato sapere se si sia trattato di un'improvvisa inversione di rotta o meno, fatto sta che l'opzione "Fort Belvedere" aveva creato fin da subito qualche perplessità sia per l'imponenza dell'edificio che per i conseguenti enormi costi di ristrutturazione che avrebbe comportato il trasferimento della famiglia. Secondo indiscrezioni filtrate di recente da fonti vicine alla Royal Family, sarebbe stato in particolar modo il re ad essere ostile all'ipotesi "The Fort": "Ci vorranno milioni per sistemarla. E Carlo lo considera uno spreco inutile" , aveva dichiarato infatti la fonte vicina a Palazzo.

L'unica cosa certa era che ormai a William, Kate e ai loro tre figli gli spazi dell'Adelaide Cottage, la loro attuale abitazione sita nel complesso di Windsor, iniziavano a essere troppo ristretti oltre che poco adatti al prestigioso ruolo di futuro erede al trono e consorte.

Ebbene la soluzione perfetta per la famiglia sarebbe invece quella del Forest Lodge, che con Fort Belvedere condivide solo la collocazione, trovandosi anch'esso all'interno del Windsor Great Park. Si tratta di uno storico ed elegante cottage con otto camere da letto, ritenuto perfetto, stando a quanto riportato dal The Sun, "per la loro giovane famiglia, lontano da Buckingham Palace e anche da Windsor Castle" .

Secondo il celebre tabloid, William e Kate starebbero pagando di tasca loro per l'immobile e per la più che necessaria ristrutturazione, così da non gravare sulle spalle dei

contribuenti britannici. Il valore del Forest Lodge, all'interno del quale i lavori di restauro sono già in corso di svolgimento, si aggira intorno alle 16 milioni di sterline, corrispondenti a oltre 18,5 milioni di euro.