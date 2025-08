William e Kate pronti a trasferirsi, ecco dove: storia e precedenti inquilini della storica villa

Dopo essersi trasferiti nella primavera del 2022 dal loro appartamento di Kensington Palace a Londra al più semplice "Adelaide Cottage" nel complesso di Windsor per stare più vicini alla regina Elisabetta II, il principe William e Kate Middleton sarebbero pronti a cambiare ancora casa.

In realtà i rumors su un nuovo cambio di residenza avevano iniziato a rincorrersi da tempo a seguito del decesso della sovrana avvenuto nell'autunno dello stesso anno, ma secondo i tabloid inglesi ora i tempi sono maturi, e i principi di Galles avrebbero già messo gli occhi su uno storico edificio nelle disponibilità della Royal Family. Stando a quanto riferito dal Daily Mail si tratterebbe di un altro edificio sito nel Windsor Great Park, ovvero il Fort Belvedere, noto semplicemente come "The Fort".

La dimora fu realizzata in stile gotico alla metà del XVIII secolo per il principe Guglielmo Augusto, duca di Cumberland, figlio minore del re Giorgio II d'Inghilterra e di Carolina di Ansbach. Inizialmente fu utilizzata semplicemente come residenza di campagna, poi rifiorì grazie all'intervento dell'architetto Sir Jeffrey Wyattville, responsabile anche dei lavori di ricostruzione del Castello di Windsor sotto Giorgio IV: il forte fu ampliato nel 1828, con lo scopo di realizzare una residenza di caccia per il sovrano. Anche la regina Vittoria, che lo usò come casa da tè, lo amava in modo particolare, e negli anni Sessanta dell'Ottocento lo aprì al pubblico.

Ma la storia di quella che potrebbe essere la nuova casa di William e Kate è nota soprattutto per le vicende private di Edoardo VIII, che vi si trasferì nel 1929, quando era Principe di Galles. "Quando mi ci sono imbattuto, era diventato un guazzabuglio pseudo-gotico" , scrisse del The Fort Edoardo, "una profusione di alberi di tasso teneva un lato della casa in ombra perenne, macchiando il muro di muffa verde acidula. Ma la bellezza semisepolta del luogo balzò ai miei occhi".

La magione divenne simbolo di uno degli scandali di corte più noti della Royal Family, ovvero l'amore del re per Wallis Simpson, che si trasferì al forte nel 1936. Nel dicembre dello stesso anno Edoardo firmò l'abdicazione in favore del fratello Giorgio V, mettendo fine a un regno brevissimo, iniziato appena il 20 gennaio del 1936: è a lui comunque che si deve la sistemazione architettonica del decadente edificio con tutti i comfort tuttora presenti.

Il forte rimase vuoto da allora fino al 1956, quando la regina Elisabetta lo affidò al cugino Gerald Lascelles. La proprietà passò poi negli anni '80 alla famiglia di miliardari canadesi Weston, che beneficia tuttora dell'usufrutto.

Dotata di un giardino di rose, stalle, due laghetti, tre cottage per lo staff, una piscina e un campo da tennis, il complesso ha attirato l'attenzione di William e Kate.

"Sentono che è ora di aprire un nuovo capitolo"

"e Fort Belvedere sarebbe perfetta per loro. Il campo da tennis è già stato adocchiato da Charlotte, provetta giocatrice".

, ha spiegato al Mail la fonte interna,