William e Kate pronti a cambiare casa? Ecco perché il re Carlo è furioso

Che il principe William e Kate Middleton fossero destinati a cambiare casa ancora una volta sembrava abbastanza scontato, dal momento che gli spazi dell'Adelaide Cottage nel complesso di Windsor dove dimorano tuttora erano sembrati fin da subito troppo "ristretti" e poco adatti al prestigioso ruolo di futuro erede al trono e consorte: ciò nonostante la scelta del principe e della principessa di Galles non è andata giù a re Carlo III, che non avrebbe fatto mistero del suo disappunto.

La coppia si era trasferita per la prima volta nel 2022, quando abbandonò l'appartamento londinese di Kensington Palace per l'"Adelaide Cottage" di Windsor per avvicinarsi alla regina Elisabetta II. Dopo la morte della sovrana le voci di un nuovo spostamento di William e Kate si erano fatte via via più insistenti, fino ad arrivare alle indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni: i due, infatti, sembrerebbero aver messo gli occhi su un'altra struttura, decisamente più imponente, che si trova come il cottage all'interno del Windsor Great Park, ovvero il Fort Belvedere, noto semplicemente come "The Fort".

L'imponente dimora ha vissuto fortune alterne dal momento della sua costruzione nella metà del 18esimo secolo, fino a essere valorizzata da Edoardo VIII, che dopo i lavori di restauro ci andò a vivere a partire dal 1929, quando era Principe di Galles. Nel 1936 vi ci si trasferì anche Wallis Simpson, l'amore della sua vita: un'unione che creò un enorme scandalo a corte, spingendo il re ad abdicare in favore del fratello Giorgio V, padre di Elisabetta II, dopo pochi mesi dall'incoronazione.

La magione rimase vuota fino al 1956, quando la regina lo mise a disposizione del cugino Gerald Lascelles, per poi passare negli anni '80 alla famiglia di miliardari canadesi Weston, tuttora beneficiaria dell'usufrutto. William e Kate vorrebbero per sé Fort Belvedere, ma Carlo III sarebbe andato su tutte le furie per la scelta.

Secondo fonti vicine alla Royal Family, il re ritiene troppo dispendioso pensare di risistemare l'imponente edificio: "Ci vorranno milioni per sistemarla. E Carlo lo considera uno spreco inutile", ha dichiarato una fonte vicina a Palazzo. I principi di Galles sarebbero determinati per una serie di motivi: "Adelaide Cottage non è più adatta alle loro esigenze. Fort Belvedere invece ha tutto: storia, terreno e vicinanza a Eton, dove verosimilmente studierà il principe George" , precisa una fonte vicina a William e Kate.

Un giardino di rose, le stalle, due laghetti, tre cottage per lo staff, una piscina e un campo da tennis, sarebbe la soluzione perfetta, ma Carlo III sembra di tutt'altro avviso: riuscirà la coppia ora a superare le reticenze del sovrano?