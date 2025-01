William e Kate, è tempo di decisioni importanti per i tre figli

Ascolta ora 00:00 00:00

William e Kate stanno pensando al futuro dei loro figli, che crescono a vista d'occhio. Trattandosi di membri della Famiglia Reale, e di potenziali eredi al trono, George, Charlotte e Louis vengono seguiti con grande attenzione nel loro percorso di crescita. Una responsabilità non da poco per i Principi di Galles, che hanno destato stupore con la loro decisione di iscrivere i bambini al Marlborough College.

Anche in questo caso la coppia reale ha deciso di andare controcorrente, e di scegliere per i figli un percorso diverso, distaccato dalle secolari tradizioni della Corona. Da ragazzi William ed Harry hanno frequentato l'Eton College, nel Berkshire. Si tratta di una scuola superiore privata, esclusivamente maschile, considerata come la più famosa e prestigiosa scuola del Regno Unito. Re Carlo, invece, venne iscritto alla Gordonstoun School, rigido istituto situato a Elgin, nella Scozia Nord orientale. Nella medesima scuola studiò anche il Principe Filippo.

Ci si aspettava, dunque, una scelta del genere per i piccoli George, Charlotte e Louis. William e Kate, invece, hanno orientato la loro decisione sul Marlborough College, l'ex scuola superiore di Kate. A fare maggiore clamore, chiaramente, è il fatto che anche George frequenterà quell'istituto. Sarà la prima volta che un erede al trono maschio sarà fra i banchi di una scuola mista.

Per adesso, George, Charlotte e Louis stanno frequentando la Lambrook School, che segue la preparazione degli alunni fino all'età di 13 anni. Il Principe George, che ha ormai compiuto 11 anni, lascerà presto l'istituto. A quanto pare, contrariamente a quanto pensavano molti, l'erede al trono non andrà all'Eton College.

Secondo quanto riferito da una fonte al Mail on Sunday, Kate starebbe premendo per iscrivere tutti e tre i figli al suo ex college. Vorrebbe che George frequentasse una scuola mista dove, pochi anni dopo, potrebbero raggiungerlo i fratelli Charlotte e Louis.

Il Marlborough College è una scuola che accoglie studenti dai 13 ai 18 anni situata nello Wiltshire. Si tratta di un istituto privato non accessibile a tutti, dato che ha una retta di 59.000 sterline l'anno. Pare che l'iscrizione di George sia data per certa, dunque nel prossimo fututo ci sarà da interrogarsi su quale house - residenza studentesca - frequenterà.

"I genitori non parlano d'altro e le discussioni si sono decisamente intensificate nelle ultime settimane, ma la sicurezza è ovviamente un aspetto fondamentale" , è quanto dichiarato dalla fonte al Mail on Sunday.

Proprio pensando alladel Principe, in molti ipotizzano che George verrà assegnato alla House C1, dato che si tratta di una "In House", ossia un alloggio per soli ragazzi edificato in un'area maggiormente vicina al college, rispetto alle "Out House".