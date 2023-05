Zelensky atterrato a Roma: "Visita importante per arrivare alla vittoria"

Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma. Il volo del presidente ucraino è atterrato nell'area militare dell'aeroporto di Ciampino, dove ad accoglierlo c'era il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il leader di Kiev ha lasciato lo scalo in un lungo corteo di auto blindate, diretto verso il centro della città. Dopo una tappa all'Hotel Parco dei Principi, vicino Villa Borghese, si è quindi trasferito al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A seguire, sono in programma i faccia a faccia con Giorgia Meloni e Papa Francesco. Nello specifico, il Santo Padre riceverà Zelensky in Vaticano dopo le 15.

L'arrivo di Zelensky a Roma

Zelensky, è arrivato in Italia con un volo partito dall'aeroporto di Jasionka, vicino alla città di Rzeszow, in Polonia, situato 172 chilometri ad ovest di Leopoli, in Ucraina. A prelevarlo è stato un aereo dell'Aeronautica militare italiana appartenente al 31mo stormo, di stanza presso l'aeroporto militare di Ciampino, che garantisce i voli di Stato al governo e alle altre alte personalità istituzionali.

L'Airbus A319 dell'Aeronautica Militare, con a bordo il presidente ucraino, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo, tra ingenti misure di sicurezza e con due carabinieri e due avieri schierati in alta uniforme ai piedi della scaletta, oltre al vicepremier Tajani, erano presenti anche l'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, e l'ambasciatore di Italia a Kiev Pier Francesco Zazo.

" Oggi a Roma. Incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina ", ha scritto Zelensky su Twitter. " L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia ", ha scritto, sempre su Twitter, Tajani.

Città blindata

Il piano di sicurezza è ingente. Sono oltre 1000 gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. Nello specifico, la Questura di Roma ha varato un piano che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Al lavoro artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Effettuata anche attività di bonifica e controlli anche nel sottosuolo.

La zona intorno all'hotel Parco dei Principi, nel quartiere Parioli, che dovrebbe essere il quartier generale scelto dal presidente ucraino, è presidiata dalle forze dell'ordine. Sorvegliati il Tevere e i parchi, dove la vigilanza è assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo è realizzato con gli elicotteri della Polizia. In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri.

L'incontro con Mattarella

Poco dopo le 12:00, il corteo delle automobili con Zelensky è arrivato al Quirinale, per l'incontro tra il leader di Kiev e Sergio Mattarella. I due si sono salutati con una stretta di mano e poi hanno assistito agli onori dei reparti e ai rispettivi inni nazionali. Sul torrino del Colle, oltre al tricolore e al simbolo della Presidenza della Repubblica, anche le bandiere dell'Ucraina e dell'Unione Europea