Appeso per 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello: angoscia per un 13enne

Momenti di paura a Nole (Torino) quando un ragazzino di 13 anni è rimasto appeso alla sbarra del passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Ceres. Notato da alcuni passanti, l'adolescente è poi stato tratto in salvo dagli agenti della polizia municipale, ma l'episodio ha provocato diversi disagi alla linea ferroviaria.

20 minuti d'angoscia

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio. Ad accorgersi della situazione numerosi automobilisti e passanti, che hanno contattato le forze dell'ordine. Al numero per le emergenze è stato riferito che un giovane si trovava appeso in aria, aggrappato alla sbarra del passaggio a livello di via San Vito e via Martiri della Libertà.

Immediati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che per prima cosa hanno provveduto a bloccare il traffico dei treni. La società Gtt che ha in gestione il tratto di linea ferroviaria ha infatti fermato tutto e interrotto temporaneamente l'alimentazione elettrica.

Temendo possibili cadute, le autorità locali hanno fatto posizionare uno scuolabus proprio sotto al ragazzino. Il mezzo è servito, insieme a una scala, ad aiutare i soccorsi a raggiungere il 13enne, che è stato recuperato e riportato a terra. Sono stati circa 20 minuti d'angoscia, terminati con un lieto fine. Il minorenne, fortunatamente illeso, è stato tradotto presso il comando della polizia locale di Nole e poi consegnato ai genitori, allertati dagli agenti.

Incidente o bravata?

Visitato dal personale sanitario del 118, l'adolesce è risultato in perfetto stato di salute. Resta da capire per quale ragione sia finito appeso alla sbarra del passaggio al livello, mettendosi in serio pericolo.

Parlando con gli agenti, il 13enne ha spiegato di essersi trovato troppo vicino alla sbarra nel momento in cui questa si è sollevata. Stando a questa versione, dunque, si sarebbe trattato di una sfortunata casualità. Le autorità, in ogni caso, intendono indagare a fondo, e non escludono nessuna ipotesi. Potrebbe essere stato un gioco, oppure il minorenne potrebbe aver tentato di scavalcare la sbarra per superare i binari proprio nel momento in cui questa si stava sollevando. Tutto è ancora da chiarire.