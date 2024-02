In ospedale per influenza. Muore improvvisamente a 13 anni

Ascolta ora: "In ospedale per influenza. Muore improvvisamente a 13 anni"

Era stato ricoverato in ospedale per un'influenza a causa della febbre alta, ma non ha mai potuto fare ritorno a casa perché è deceduto improvvisamente, pare, a causa di una crisi respiratoria: la morte di Epifanio Riili, un ragazzino di soli 13 anni di Aliminusa, piccolo comune alle porte di Palermo, ha gettato nello sconforto non solo i suoi familiari ma un'intera comunità, sotto choc per via di una tragedia che pare ancora inspiegabile.

Tutto è accaduto rapidamente in pochi giorni, a causa di quella che sembrava essere una banale influenza. Per via di una febbre alta persistente, i genitori del piccolo Epifanio decidono di affidarlo alle cure dell'Ospedale dei Bambini di Palermo, dove avviene il ricovero e successivamente la tragedia che lo strappa all'affetto dei familiari. Nonostante i tentativi da parte del personale medico del nosocomio di salvargli la vita, il piccolo paziente non riesce a superare un'improvvisa crisi respiratoria, ma la sua morte sembra nascondere qualche ombra per i genitori i quali stanno valutando l'idea di sporgere denuncia per accertare cosa sia realmente accaduto al loro unico figlio.

La morte di Epifanio ha colpito con forza tutta la comunità del piccolo centro di Aliminusa, dove la famiglia è conosciuta e stimata: il padre Ignazio e la madre Anna Maria, infatti, sono entrambi dipendenti comunali. Tra i primi a rivolgere un messaggio di cordoglio il primo cittadino del comune del palermitano Michela Panzarella.

"Un dolore senza eguali. Siamo tutti attoniti" , commenta il sindaco. "Non riusciamo a comprendere la ragione di una così grande tragedia. La morte del piccolo Epifanio ha generato sconforto in tutta la comunità" . Una morte improvvisa e inaccettabile, anche perché fino a pochi giorni prima del ricovero nulla lasciava presagire la tragedia che sarebbe accaduta. "Era un bambino meraviglioso, affettuoso e pieno di vita, lo avevo incontrato qualche giorno fa in occasione della festa del carnevale. Correva, giocava e dimostrava affetto a tutti" , ricorda Panzarella. "Era un bambino gioioso e pieno di vita. È davvero doloroso dovere dare notizia della morte di un bambino amato da tutti e che fa parte della nostra comunità" , dichiara in conclusione il primo cittadino di Aliminusa, "siamo vicini alla famiglia e dimostreremo loro il nostro affetto. Abbiamo proclamato il lutto cittadino".

La salma del piccolo Epifanio è già stata riconsegnata ai suoi cari per i funerali, che si sono celebrati presso la parrocchia Sant'Anna di Aliminusa.