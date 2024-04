14enne narcotizzata e violentata in un campo rom: aggressione choc a Roma

Orrore a Roma. Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di essere stata narcotizzata e stuprata dentro il campo rom di via Salone da alcuni residenti. La giovane vittima di nazionalità serba è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli accertamenti e per ricevere le cure del caso dopo la violenza subita.

In base alle primissime indiscrezioni a disposizione, i soccorsi sono scattati subito dopo l'intervento degli agenti della polizia di Roma Capitale, che ha chiamato il 118 per una ragazzina ferita. Una volta giunti sul posto i sanitari, la minorenne ha rivelato di essere stata prima resa incosciente con una sostanza e poi violentata sessualmente. In questi minuti sono in corso le indagini delle autorità per verificare quanto accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Seguiranno aggiornamenti.