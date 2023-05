26mila multe al mese: ecco dove si trova l'autovelox killer

Infelice primato a Gambolò, comune in provincia di Pavia, dove in un mese un autovelox ha portato a far comminare ben 26mila sanzioni stradali. C'è chiaramente qualcosa che non quadra, e Striscia la notizia ha provveduto a mandare sul posto il simpaticissimo Capitan ventosa, che ha raccolto le proteste dei cittadini.

A parlare con l'inviato del tg satirico è Mario Gatto, presidente nazionale di Globoconsumatori, il quale ha spiegato che in un paese con soli 9.648 abitanti sono state inviate 26mila multe in un solo mese. Un ragazzo, ad esempio, racconta di averne ricevute ben 36. Un altro residente, invece, ne ha collezionate di più, ossia 40. Un uomo ci scherza su, dicendo di averne ricevute "solo" 23.

Multe a raffica

Ma come mai è arrivati a questo? La risposta dei cittadini è la più semplice, e sensata. " Se le persone hanno preso così tante multe in così poco tempo, significa che qualcosa non è chiaro nella segnaletica ", afferma un giovane intervistato. "Inoltre le multe ci sono state notificate a distanza di qualche mese. Tutti insieme ".

Non si tratta, però, solo di questo. Oltre ad esserci un autovelox poco visibile, sono stati imposti dei cambiamenti al limite di velocità, che è stato portato da 70 a 50 km/h. Una modifica che, a detta dei residenti, non è stata comunicata per tempo. I cittadini sono naturalmente infuriati. C'è chi ha preso 3 multe in un giorno, chi è stato chiamato a pagare 3mila euro di sanzione. Un uomo racconta di essersi visto recapitare una multa al giorno, arrivando al considerevole numero di 40. Sanzioni, fra l'altro, scattate quando lui andava a lavorare.

" Abbiamo il caso particolare di una persona anziana che ha ricevuto 80 verbali ", dichiara il presidente di Globoconsumatori Mario Gatto. " Quest'uomo va avanti con 600 euro di pensione. Io posso citare il caso di un comune di Alessandria, dove, dopo i ricorsi che abbiamo presentato, accolti una trentina, il sindaco ha fatto una determina in cui ha annullato le multe di tutti di chi ha presentato ricorso ".

Immagine dal servizio di Striscia la notizia

La posizione del sindaco

A questo punto è toccato al primo cittadino di Gambolò, il sindaco Antonio Costantino, dire la sua. Raggiunto telefonicamente da Striscia, l'autorità ha spiegato che ci sono tutti i presupposti per procedere come nel caso citato dal presidente Gatto. "Il nostro scopo era la sicurezza, non di fare cassa ", afferma. " Se il giudice di pace e il prefetto daranno un'opzione di questo tipo ci vedrà favorevoli ".

Non solo, a Gambolò è partita una raccolta firme per chiedere il ritorno dei 70 km/h sul tratto di strada via Lomellina dove sono state effettuate le sanzioni.