Giovane muore in un incidente d'auto. Fuggito l'amico senza patente

Ancora sangue sulle strade della Sardegna: a perdere la vita in un gravissimo incidente è stato Daniele Picciau, un giovane di 32 anni che si trovava a bordo della Bmw andata a schiantarsi contro il guardrail della Ss387, a Soleminis, nel sud dell'isola. Secondo quanto riferito sino ad ora, insieme a Daniele viaggiavano altri tre ragazzi, e uno, il probabile conducente della vettura, avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Cosa è accaduto

Stando alle informazioni fornite dagli inquirenti, l'incidente si sarebbe verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 12 novembre, intorno alle 4.00. Il gruppo stava percorrendo la Ss387 che collega Cagliari a Dolianova. Daniele Picciau viaggiava seduto nel lato passeggero, mentre alla guida ci sarebbe stato un 38enne di Dolianova. Nei sedili posteriori si trovavano invece un 28enne, Nicola Dessì, proprietario dell'auto, e un altro ragazzo.

Ancora ignote la ragioni dell'incidente. A un certo punto il guidatore ha perso il controllo della Bmw, finendo fuoristrada e andando a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato particolarmente violento dato che, secondo la ricostruzione, uno dei giovani è stato addirittura sbalzato all'esterno. Ad avere la peggio è stato Daniele, che si trovava evidentemente nella postazione peggiore. A quanto pare il 32enne sarebbe morto sul colpo.

L'allarme è stato lanciato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, seguiti dai vigili del fuoco, hanno assistito i ragazzi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita a Daniele, 32enne originario di Dolianova. Feriti, invece, i due amici che si trovavano seduti nei sedili posteriori. I due sono stati trasportati ai pronto soccorso degli ospedali Brotzu e Policlinico.

Ha fatto perdere le sue tracce, invece, il giovane che si trovava alla guida della vettura. Sembra che il soggetto fosse privo di patente e forse proprio per questo non sarebbe rimasto sul luogo dello schianto. Le autorità locali stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non è stato possibile trovarlo né a casa né in qualche struttura sanitaria dove potrebbe aver cercato assistenza.

Il cordoglio e le indagini