Sei euro per un tè a Roma, Daniela Martani sbotta: "Siete dei ladri"

Un tè caldo pagato ben 6 euro in un "bar normale" , ecco perché Daniela Martani ha affidato ai social network lo sfogo per una spesa che viene definita del tutto "inaccettabile" .

L'ex hostess di Alitalia balzò per la prima volta agli onori della cronaca nel 2009 quando prese parte in prima persona e con grande determinazione alle rimostranze contro i tagli annunciati dalla compagnia aerea, guadagnandosi per l'appunto l'appellativo di "pasionaria". Una determinazione che è emersa anche nella segnalazione di recente fatta su TikTok per lamentarsi del costo eccessivo di un tè da lei acquistato in un bar del quartiere Prati a Roma. La showgirl, che di recente ha guidato una delle squadre in competizione nella fortunata trasmissione televisiva "Ciao Darwin", non le ha mandate a dire, mostrando tutto il proprio disappunto per il prezzo della bevanda consumata nel locale.

"Mi sono andata a prendere un tè caldo in un bar a Prati, a Roma" , racconta Martani ai propri followers, "una zona normalissima, cioè non è una 'zona in' di Roma, una zona commerciale di Roma...insomma ho pagato 6 euro un tè caldo" . "6 euro..." , sbotta ancora la 50enne, "in un bar del tutto normale, non sono mica andata all'Hilton" . Una spesa intollerabile, secondo l'ex hostess di Alitalia. "Era un bar normale... ma secondo voi è una cosa accettabile? Per me è uno scandalo" , sentenzia. "Cioè è uno scandalo... 6 euro un tè, che a loro costerà, penso, 20 centesimi..." , conclude Martani.