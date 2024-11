La 70enne in una pozza di sangue, le ferite sul corpo, l'esplosione: il giallo a Taranto

Ascolta ora 00:00 00:00

La scoperta è stata agghiacciante e ha sconvolto la comunità di Leporano, in provincia di Taranto: il cadavere in una pozza di sangue, sul corpo numerose ferite. La vittima è Silvana La Rocca, ex insegnante in pensione, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nel giardino della sua villetta. A lanciare l'allarme sarebbe stato un parente che da diverse ore non riusciva a contattare la donna. Per la signora - con una vistosa ferita all'addome, da cui ha perso molto sangue - non c'è stato rimedio: quando i soccorsi sono arrivati sul posto non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. E ora si indaga su diverse piste.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti il medico legale, i Vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Le cause del decesso devono ancora essere accertate, ma si sospetta che possa trattarsi di un omicidio. Comunque nelle prossime ore sarà l'autopsia a stabilire se la 70enne si sia procurata le ferite da sola o se le siano state inflitte. Sarà fondamentale ascoltare le testimonianze dei vicini e visionare eventuali immagini catturate da possibili videocamere di sorveglianza installate nei paraggi.

A tutto ciò si aggiunge un altro mistero: Leggo parla di una possibile esplosione, a causa di una fuga di gas, all'interno dell'appartamento. Secondo Taranto Today, al momento dell'arrivo dei militari, è stato avvertito un forte odore di gas e il tubo è stato trovato staccato. Per ora non ci sono certezze sulle dinamiche dell'episodio e si possono solamente formulare delle ipotesi. La Rocca, dopo essersi accorta della fuga di gas, è scivolata mentre tentava di scappare per provare a mettersi in salvo? O si tratta di un tentativo di rapina sfociato in dramma? In tal caso, le valvole del gas sono state lasciate aperte per causare una deflagrazione nella speranza di cancellare le tracce? O si tratta dell'ennesima vittima di femminicidio? Tutti dubbi che dovranno essere chiariti in seguito agli accertamenti.

La donna viveva da sola nella villetta in zona Sauro, a Leporano, a ridosso della strada

principale della litoranea. L'ex insegnante in pensione erada circa 10 anni: suo marito, ex operaio specializzato dell'Ilva, perse la vita nel novembre del 2002 a causa di un incidente sul lavoro.