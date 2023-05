Si ubriaca e insulta i passanti in orario di lavoro: la follia della dottoressa

Aveva evidentemente deciso di recarsi alla festa del paese, incurante del fatto che proprio in quel momento avrebbe dovuto essere a lavoro nell'ambulatorio della guardia medica presso cui prestava servizio. Non solo: oltre a lasciare (di fatto) l'utenza locale priva di medico di guardia, avrebbe alzato il gomito sino ad insultare pesantemente i partecipanti all'evento. Ed è quindi stata denunciata dalle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda surreale che arriva dalla Maremma è una dottoressa, la quale dovrà adesso rispondere dell'accusa di interruzione di pubblico servizio. Stando a quanto riportato dal quotidino Il Tirreno, l'episodio concretizzatosi nelle scorse ore sarebbe avvenuto a Magliano in Toscana, un piccolo paese maremmano situato nella provincia di Grosseto. Proprio in questi giorni, un'associazione del posto ha (ri)organizzato una manifestazione particolarmente apprezzata dai residenti più giovani.

Si trattava a quanto pare di un appuntamento fisso del pre-Covid, tornato per la prima volta (in pianta stabile) quest'anno dopo le restrizioni imposte fra il 2020 e il 2022 dal contrasto alla pandemia. Una tentazione alla quale nemmeno la dottoressa è riuscita a resistere, pur essendo in quell'occasione di turno a lavoro. Sulla base delle ricostruzioni degli inquirenti, la donna avrebbe in teoria dovuto attendere in ambulatorio le chiamate di eventuali pazienti. In pratica, però, se sarebbe totalmente disinteressata decidendo di recarsi all'evento paesano. Di più: non si sarebbe limitata ad abbandonare il posto di lavoro, ma una volta giunta alla festa si sarebbe ubriacata al punto da risultare molesta. La presumibile alterazione da alcol l'avrebbe portata infatti ad avere un comportamento non consono al ruolo di medico. E non adeguato neppure alle norme della buona educazione di qualunque cittadino, in realtà: la donna avrebbe rivolto insulti ripetuti ai passanti, senza alcun motivo apparente.

Avrebbe inoltre preso a male parole anche altre donne presenti con i rispettivi bambini. E dulcis in fundo, avrebbe persino ruttato in faccia ad alcune persone. Il tutto davanti agli occhi attoniti dei numerosi presenti, alcuni dei quali hanno pensato bene di avvertire i carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno cercato di calmare la dottoressa, la quale appariva sempre più fuori di sè. E ironia della sorte, considerando le condizioni in cui si trovava quest'ultima, si è reso necessario anche l'intervento di un'ambulanza della Croce Rossa, con i sanitari che hanno portato la donna all'ospedale della vicina Orbetello per accertamenti. Tutto ciò non è tuttavia bastato per evitarle la denuncia per interruzione di pubblico servizio. E a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.