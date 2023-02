Violentata dal pusher straniero: l'orrore sulla 28enne operata per le lesioni

Stuprata in pieno centro, a Genova, da un pusher. È quanto accaduto la scorsa notte, tra i vicoli del capoluogo ligure, dove una ragazza di 28 anni è stata violentata da uno spacciatore. La vittima è stata trasportata all'ospedale "Galliera" e sottoposta ad un intervento chirurgico per via delle profonde lacerazioni riportate al corpo. Stando a quanto racconta ilsecoloxix.it, l'aggressore sarebbe uno straniero.

La violenza choc

Uno stupro brutale, che si è consumato nel cuore della notte tra martedì 30 gennaio e mercoledì 1 febbraio. Da una primissima ricognizione dei fatti, sembrerebbe che l'aggressione sessuale si sia consumata in un vicolo del centro storico di Genova. A trovare la vittima, ferita in modo grave e sotto choc, è stato un uomo che ha allertato tempestivamente il 118. La giovane, 28 anni, è stata soccorsa in piazza della Meridiana e trasportata con ambulanza all'ospedale "Galliera". I medici del pronto soccorso hanno riscontro lesioni compatibili con abuso. Non solo. Le lacerazioni sarebbero state tali che è stato disposto un intervento chirurgico d'emergenza.

L'aggressore

Non si conoscono ancora i tempi né le modalità del terribile stupro. Stando a quanto ha riferito la vittima agli investigatori, l'aggressore è un giovane straniero dedito allo spaccio di stupefacenti. Al caso stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo ligure che, già da svariate settimane, hanno attivato una vera e propria task force per intercettare i pusher del centro. Gli stessi sarebbero responsabili dei numerosi episodi di stupro denunciati negli ultimi mesi.

I precedenti

Gli inquirenti sembrano essere quasi certi che gli autori delle violenze sessuali - ben cinque in un solo mese - appartengano alla stessa gang che si aggira tra i vicoli del centro città per spacciare droga. L'identikit fornito dalle vittime condurrebbe - riporta il Secolo XIX - sulle tracce di alcuni pusher di nazionalità senegalese. Il modus operandi è collaudato: i malintenzionati prima offrono cocaina alle vittime e poi le convincono a seguirli in un luogo appartato, solitamente un vicolo cieco. Quindi ne abusano, talvolta anche con un complice.