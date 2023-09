Accoltella la moglie e si butta dal quarto piano. Tragedia nel Varesotto

Una donna di 77 anni, Carla Marmonti, è stata più volta presa a coltellate nel suo appartamento a Castellanza, non lontano da Varese. A compiere l’aggressione è stato il marito 83enne, Renato Oggioni che, dopo aver colpito la moglie, si è lanciato dal quarto piano morendo con l’impatto a terra. L’anziana ha contattato il 118 e le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

La vittima è stata portata al pronto soccorso in condizioni molto critiche e non è ancora fuori pericolo di vita. Il tentato femminicidio ha avuto luogo nelle prime ore della notte, quando alle 2.30 i carabinieri della stazione di Castellanza hanno ricevuto la telefonata da parte della donna. Carla Marmonti e Renato Oggioni erano una coppia di anziani sposati da tempo e risiedevano nell'appartamento di un palazzo in via Solferino, a Castellanza (Varese). I vicini raccontano di una coppia tranquilla e che in tanti anni non ha mai destato allarme, tant’è che non risultano precedenti episodi di violenza tra i due.

Il movente che ha portato l’uomo a compiere l’atto efferato è oggetto delle indagini delle forze dell’ordine, ma si presume che tutto sia nato da una lite sfociata nell’epilogo sanguinolento. Oggioni, dopo la mezzanotte, ha brandito un coltello da cucina e ha colpito più volte la moglie in corrispondenza dell’addome. L'uomo ha continuato a colpirla finché la donna non si è accasciata a terra in una pozza di sangue. L’anziano marito, come spesso è accaduto in queste situazioni, dopo aver commesso il tentato omicidio nei confronti della moglie, si è buttato giù da una finestra del loro appartamento, collocato al quarto piano. L’uomo è morto nel momento in cui è avvenuto l’impatto col suolo.

Dopo che il marito ha compiuto il suicidio, la donna, nonostante le numerose ferite, ha trovato la forza di recuperare il telefono e di contattare i soccorsi oltre che il 112. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio e della stazione di Castellanza si sono recati in via Solferino e, una volta saliti all’appartamento dei coniugi Oggioni, hanno trovato la porta chiusa ma non a chiave, dando loro modo di entrare con facilità nell’abitazione. Una volta all’interno, i militari hanno trovato la signora Marmonti riversa sul pavimento, nel suo stesso sangue, e con un coltello in mano.

Poco tempo dopo, è giunta sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato la 77enne all’ospedale di Legnano, comune nella provincia di Milano. La donna è arrivata in condizioni molto gravi e per questo è stata sottoposta ad un intervento chirurgico molto delicato. L’anziana non può considerarsi ancora del tutto salva e fuori pericolo. Gli uomini dell’Arma hanno aperto le indagini per capire cosa è successo.