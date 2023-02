Accoltella un rider e ferisce quattro vigili: fermato un extracomunitario a Napoli

Ancora violenza in pieno centro a Napoli. Teatro delle scorribande degli extracomunitari e delle bande di malviventi è sempre la Stazione centrale, diventata un crocevia importante della microcriminalità locale. Ieri sera, tra piazza Garibaldi e via Milano, a essere preso di mira è stato un rider, aggredito da uno straniero. L’uomo ha cercato di colpire con un coltello il malcapitato per derubarlo e solo per un caso fortuito non c’è riuscito. La lama si è conficcata nello zaino delle pizze che il ragazzo portava sulle spalle salvandogli in questo modo la vita. Gli altri rider che erano nelle vicinanze sono intervenuti a difesa del collega ma l’extracomunitario è riuscito a fuggire.

La corsa del ladro si è, però, interrotta quasi subito. Lo straniero è stato bloccato da alcuni agenti della polizia municipale che avevano assistito alla scena. Una volta fatto salire in macchina l’uomo ha cercato di divincolarsi con la forza tirando calci e pugni ai rappresentanti delle forze dell’ordine. Quattro i vigili feriti che hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove è stato trasportato anche l’extracomunitario, il quale dopo l’aggressione si è sentito male. A due agenti sono stati dati due giorni di prognosi, per un terzo casco bianco ferito tre giorni, mentre l’ultimo cinque giorni.