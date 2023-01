Turista accoltellata alla stazione Termini: è grave. Caccia all’aggressore

Una ragazza di 24 anni di origini israeliane, in vacanza nella Capitale, è stata accoltellata ieri in stazione Termini da uno sconosciuto, forse nel corso di un tentativo di rapina. La giovane vittima si trova adesso ricoverata in ospedale in gravi condizioni e la prognosi è per il momento riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 31 dicembre, alla stazione Termini di Roma.

La brutale aggressione

Secondo quanto è stato ricostruito fino a questo momento, la ragazza, che sembra fosse in procinto di fare ritorno a Tel Aviv, si trovava davanti alla biglietteria automatica per acquistare il biglietto per salire a bordo del treno diretto a Fiumicino, quando verso le 21.40 è stata colpita alle spalle da tre fendenti al fianco e si è accasciata al suolo. Sarebbe stata sempre vigile. Alcune persone presenti avrebbero subito allertato i soccorsi.

Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo dell'aggressione, la vittima è stata portata al Policlinico Umberto I, dove è stata poi ricoverata. L'uomo, dopo l'aggressione, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine stanno ascoltando possibili testimoni che possono aver assistito all'accoltellamento e possano essere in grado di fornire elementi utili alle indagini. Importanti saranno anche i filmati registrati da eventuali telecamere di sicurezza presenti nella stazione ferroviaria e nelle strade limitrofe. Purtroppo però sembrea che i video requisiti dagli agenti non mostrino il volto dell'aggressore, o almeno solo di lato. Neppure la testimonianza della vittima, quando sarà in grado di darla, potrà essere d'aiuto visto che era dispalle e non ha visto in faccia l'uomo che l'ha colpita. Intanto è caccia aperta allo sconosciuto.

Perché era a Roma

Sull'episodio sono al lavoro gli agenti della Polfer per cercare di accertare la dinamica di quanto successo. La ragazza era arrivata a Roma per festeggiare il Capodanno con alcuni amici e sarebbe dovuta ripartire oggi, domenica primo gennaio. Lo riporta il Jerusalem Post citando il portale di notizie Kan News. Il ministero degli Esteri israeliano sarebbe stato messo al corrente di quanto accaduto alla sua connazionale. Già a ottobre avevamo parlato della situazione fuori controllo e del vortice di violenza in cui si trovava la Capitale. A distanza di mesi le cose non sembrano purtroppo essere cambiate.

